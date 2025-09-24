Thuê xe tự lái cần những gì? Hướng dẫn chi tiết A-Z

Trong thời đại hiện nay, việc thuê xe tự lái đang trở thành lựa chọn phổ biến cho những ai muốn tự do di chuyển mà không cần phụ thuộc vào các dịch vụ giao thông công cộng. Đặc biệt tại các thành phố lớn, dịch vụ thuê xe tự lái đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn băn khoăn về những yêu cầu và thủ tục khi thuê xe tự lái. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thuê xe tự lái cần những gì và những lưu ý quan trọng khi sử dụng dịch vụ này.

Thuê xe tự lái cần những gì?

1. Thuê xe tự lái cần những gì?

Để thuê xe tự lái , bạn cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản từ phía đơn vị cho thuê xe. Những yêu cầu này giúp đảm bảo quyền lợi của bạn và đồng thời bảo vệ tài sản của bên cho thuê. Dưới đây là các giấy tờ và yêu cầu cần thiết khi bạn thuê xe tự lái:

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ: Bạn cần cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ như (CCCD) hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

- Bằng lái xe hợp lệ: Điều kiện quan trọng nhất khi thuê xe tự lái là bạn phải có bằng lái xe hợp lệ. Tùy vào loại xe bạn thuê (xe số tự động, xe số sàn hay xe hạng sang), bằng lái của bạn cần phù hợp với loại xe đó. Bạn cần có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm lái xe để có thể thuê được xe tự lái.

- Độ tuổi: Một số đơn vị cho thuê yêu cầu bạn phải đủ 21 tuổi trở lên. Một số nơi có thể yêu cầu độ tuổi từ 25 tuổi nếu bạn thuê xe cao cấp hoặc hạng sang. Độ tuổi này phụ thuộc vào chính sách của từng công ty.

Chuẩn bị CCCD và bằng lái xe hợp lệ khi thuê xe tự lái

2. Thủ tục thuê xe tự lái bạn nên biết

Quá trình thuê xe tự lái khá đơn giản, tuy nhiên, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ và thông tin cần thiết. Dưới đây là một số thông tin về thủ tục thuê xe bạn cần nắm:

- Xác định loại xe cần thuê: Trước khi thuê xe, bạn nên xác định loại xe mình muốn thuê. Nếu bạn cần xe để di chuyển trong thành phố, có thể chọn các dòng xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Ngược lại, nếu bạn đi du lịch, có thể thuê xe lớn hơn như SUV hoặc xe 7 chỗ.

- Thỏa thuận hợp đồng thuê xe: Sau khi chọn xe, bạn sẽ ký hợp đồng với đơn vị cho thuê. Hợp đồng sẽ quy định các điều khoản về thời gian thuê, giá thuê, trách nhiệm và các khoản phí phát sinh như phí bảo hiểm, phí nhiên liệu.

- Kiểm tra tình trạng xe: Trước khi nhận xe, bạn nên kiểm tra kỹ tình trạng xe để tránh các tranh chấp sau này. Hãy chú ý đến ngoại hình, các vết xước, tình trạng lốp xe, đèn, gương chiếu hậu...

- Cung cấp thông tin thanh toán: Phần lớn các dịch vụ thuê xe tự lái yêu cầu thanh toán trước một phần phí thuê xe hoặc toàn bộ số tiền thuê xe. Ngoài ra, một số đơn vị cũng yêu cầu bạn đặt cọc để đảm bảo việc trả lại xe sau khi sử dụng.

Điều kiện về tuổi và kinh nghiệm khi thuê xe tự lái

3. Nên thuê xe tự lái ở đâu uy tín?

Green Future là lựa chọn hàng đầu khi khách hàng có nhu cầu thuê xe Hà Nội , Đà Nẵng, TPHCM với 2 gói dịch vụ: Tự lái hoặc có tài xế. Dịch vụ của Green Future mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp, linh hoạt và an toàn cho mọi hành trình với những ưu điểm như:

- Đa dạng mẫu xe điện đời mới: Cung cấp đa dạng các dòng xe điện đời mới, cao cấp, phù hợp với mọi nhu cầu di chuyển của khách hàng.

- Đặc biệt, khi thuê xe tại Green Future, bạn sẽ nhận được ưu đãi miễn phí sạc pin đến hết 31/12/2027, giúp tiết kiệm chi phí khi thuê xe tự lái.

- Gói thuê linh hoạt: Đáp ứng nhu cầu di chuyển ngắn hạn, dài hạn, cá nhân hoặc doanh nghiệp.

- Dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp: Thủ tục nhanh gọn, hỗ trợ khách hàng tận tâm, đảm bảo hành trình an toàn và thuận tiện.

Dịch vụ cho thuê xe tự lái uy tín trên thị trường - Green Future

4. Lưu ý quan trọng khi thuê xe tự lái

- Đọc kỹ hợp đồng thuê xe: Trước khi ký hợp đồng, bạn cần đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng. Đảm bảo bạn hiểu rõ các phí phát sinh, trách nhiệm bảo dưỡng xe, cũng như các quy định về việc trả xe muộn hoặc hư hỏng xe.

- Bảo hiểm xe: Hầu hết các dịch vụ cho thuê xe tự lái đều cung cấp bảo hiểm xe. Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra kỹ xem bảo hiểm bao gồm những gì và có giới hạn nào không. Nếu có thể, bạn nên mua thêm bảo hiểm nếu cần thiết.

- Trả xe đúng giờ: Đảm bảo trả xe đúng giờ đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu trả xe muộn, bạn có thể phải chịu thêm phí quá giờ, làm ảnh hưởng đến chi phí thuê xe.

Việc tìm hiểu thuê xe tự lái cần những gì trước khi quyết định thuê sẽ giúp hành trình di chuyển trở nên suôn sẻ và an toàn hơn.