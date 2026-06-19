Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các xã khu vực núi Tam Đảo: Định hình tầm vóc Khu du lịch “Tam Đảo xanh” và bền vững

Chiều 19/6, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo các xã: Tam Đảo, Đại Đình và Đạo Trù về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác quản lý quy hoạch, phát triển hạ tầng kỹ thuật tại không gian trọng điểm du lịch này. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã Tam Đảo, Đại Đình, Đạo Trù đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ triển khai các công trình trọng điểm và tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2026. Nhìn chung, các địa phương đã nỗ lực duy trì đà tăng trưởng ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, do đặc thù địa hình và tốc độ đô thị hóa, dịch vụ phát triển nhanh, công tác quản lý quy hoạch và hạ tầng đang chịu áp lực. Các địa phương kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh một số quy hoạch, mở rộng không gian giao thông và bãi đỗ xe để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách.

Tham gia thảo luận, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã phân tích sâu các nút thắt về thủ tục pháp lý, quy hoạch sử dụng đất và nguồn lực đầu tư; đồng thời đề xuất các phương án xử lý dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền 3 xã Tam Đảo, Đại Đình và Đạo Trù trước mắt cần tập trung cao độ cho công tác rà soát quy hoạch. Đồng chí nhấn mạnh phải siết chặt trật tự xây dựng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, phá vỡ cảnh quan; đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu đất đai để nâng cao hiệu quả quản lý.

Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Chủ tịch UBND tỉnh giao các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương khẩn trương triển khai các dự án cấp nước sạch bền vững và hoàn thiện quy hoạch, xây dựng hệ thống bãi đỗ xe quy mô tại khu vực chân núi để giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông vào mùa cao điểm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động và những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã Tam Đảo, Đại Đình, Đạo Trù đã đạt được trong thời gian qua.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Khu vực núi Tam Đảo sở hữu tiềm năng di sản và du lịch đặc biệt, do đó, việc rà soát, cập nhật và đồng bộ các quy hoạch phải được đặt lên hàng đầu, tầm nhìn phải dài hạn và có tính kết nối liên vùng. Mục tiêu cốt lõi là phải xây dựng và phát triển nơi đây thành một Khu du lịch Tam Đảo xanh, sinh thái và bền vững.

Mọi phương án quy hoạch xây dựng, phát triển giao thông và quản lý kiến trúc đô thị, nông thôn đều phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: Đảm bảo sự hài hòa tuyệt đối với cảnh quan thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương phải đặc biệt quan tâm đến bài toán môi trường; chủ động phương án xử lý rác thải triệt để, khuyến khích các cơ sở lưu trú và dịch vụ dịch chuyển sang sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận để mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều là một chủ thể tích cực trong việc chỉnh trang đô thị, nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường tại từng tuyến phố, khu dân cư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các ngành và địa phương cần chú trọng đầu tư cho “hạ tầng văn hóa”, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các thiết chế văn hóa mang tính đặc trưng tại Khu du lịch Tam Đảo. Trong đó, tập trung kiến tạo các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, không gian ẩm thực phong phú và các điểm trung bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản vật đặc trưng của địa phương. Đây chính là giải pháp căn cơ để vừa gia tăng trải nghiệm chất lượng cao cho du khách trong nước và quốc tế, vừa tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Hải Yến