Thuỷ điện Hoà Bình đóng nốt 1 cửa xả đáy

Chiều 8/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7639/CĐ-BNNMT về việc đóng 1 cửa xả đáy Thuỷ điện Hoà Bình.

Theo đó, hồi 15 giờ ngày 8/10, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 112,74m, mực nước hạ lưu 13,55m, lưu lượng về hồ 2.578 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 4.228m3/s.

Mực nước hạ lưu đập Thuỷ điện Hoà Bình giảm nhanh khi đóng hết các cửa xả đáy

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện vào hồi 19 giờ ngày 8/10.

Trước đó, lúc 1 giờ sáng 8/10, Thuỷ điện Hoà Bình đã đóng 1 cửa xả đáy. Mực nước hạ lưu sông Đà sẽ giảm nhanh khi đóng hết các cửa xả đáy.

Để đảm bảo an toàn vùng hạ du khi vận hành hồ Thủy điện Hòa Bình, cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 5378/SNNMT-TL. Trong đó, đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đơn vị liên quan thông báo để các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn, điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng và hạ lưu hồ chứa; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và kiểm tra các khu vực ven sông, công trình đê điều, trạm bơm; báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Sở qua Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước.

Cẩm Lệ