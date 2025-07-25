Tích cực chuẩn bị chu đáo cho Triển lãm thành tựu Đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Ngày 25/7, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác tổ chức Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc chủ trì tại đầu cầu Phú Thọ.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Chính phủ đến 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua. Đây là sự kiện khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong thời gian qua, các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã nỗ lực, cố gắng thực hiện các nhiệm vụ được giao để triển khai tổ chức Triển lãm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cơ bản hoàn thành nhiều nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị triển lãm. Bộ đã phối hợp với các đơn vị tư vấn quốc tế và Trung tâm Triển lãm Việt Nam thống nhất phương án thiết kế tổng thể không gian triển lãm; ban hành kế hoạch truyền thông trước, trong và sau triển lãm; hoàn thiện, ban hành và công bố sử dụng mẫu biểu trưng của triển lãm...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến tiến độ, kinh phí, kỹ thuật, thống nhất phương án thiết kế, thi công, phân bổ mặt bằng phù hợp tổ chức triển lãm...

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh: Triển lãm là một sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các sự kiện của Đảng và Nhà nước ta nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh của Đất nước. Đây còn là dịp ý nghĩa để tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục truyền thống yêu nước, tiếp tục củng cố hơn nữa niềm tin của Nhân dân vào đường lối đổi mới và phát triển bền vững của đất nước và còn là dịp quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá, tiềm năng của một Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập sâu rộng với quốc tế...

Do đó, đây là sự kiện quan trọng, cần phải tiến hành tổ chức thật chu đáo, ý nghĩa, có sức hấp dẫn và lan toả mạnh mẽ, thu hút được đông đảo Nhân dân và bạn bè quốc tế quan tâm, theo dõi và tham quan. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương... cần chủ động bám sát các kế hoạch, khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến không gian trưng bày triển lãm của cơ quan, địa phương mình một cách khoa học, chu đáo để đảm bảo cơ bản hoàn thành trước ngày 15/8/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua triển lãm, cần phát huy sự sáng tạo trong từng khu vực và không gian trưng bày, bảo đảm khoa học, hấp dẫn và phản ánh đúng bản chất thành tựu. Yêu cầu quan trọng là vừa hài hòa với ý tưởng của đơn vị tư vấn đã thiết kế và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chú trọng rà soát kỹ đề cương, nội dung trưng bày và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng thông tin, hình ảnh, tư liệu, hiện vật. Đặc biệt, việc bố trí trưng bày các sản phẩm đặc trưng, mang thương hiệu địa phương cần đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, ưu tiên doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP, VietGAP, ISO...

Quốc Hội