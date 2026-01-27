Tiệc tân niên doanh nghiệp ấn tượng với Tonkin Catering

Tân niên là dịp quan trọng để doanh nghiệp khởi đầu một năm mới thuận lợi và gắn kết nội bộ thông qua những trải nghiệm ẩm thực tinh tế. Thấu hiểu điều đó, dịch vụ đặt tiệc teabreak tân niên tại Tonkin Catering mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa những khay bánh nghệ thuật và quầy Barista pha chế tại chỗ đẳng cấp, giúp nâng tầm không gian sự kiện ngay tại văn phòng.

Xu hướng tiệc Tân niên doanh nghiệp 2026: Không chỉ là ăn, mà là "thưởng thức"

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong văn hóa sự kiện doanh nghiệp. Thay vì những bữa tiệc linh đình kéo dài hàng giờ, nhiều công ty hiện đại ưu tiên những trải nghiệm ẩm thực tinh tế, đề cao sự kết nối và giá trị cảm xúc. Chính vì vậy, dịch vụ đặt tiệc tân niên ngày càng được chú trọng không chỉ ở món ăn, mà còn ở cách trình bày, không gian và trải nghiệm tổng thể, biến buổi tiệc đầu năm thành khoảnh khắc thưởng thức trọn vẹn cả về thị giác lẫn vị giác.

Tại sao Teabreak trở thành lựa chọn ưu tiên cho lễ khai xuân?

Dịch vụ đặt tiệc teabreak tân niên trở thành “ngôi sao” nhờ tính linh hoạt và tinh tế. Một bàn tiệc trà nhẹ nhàng ngay tại văn phòng giúp tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng cần thiết.

Đây là không gian lý tưởng để nhân viên thoải mái trò chuyện, chúc tụng nhau những điều may mắn đầu năm trong một bầu không khí thân mật, không quá áp lực như tiệc tối truyền thống.

Sự dịch chuyển từ tiệc rượu sang trải nghiệm cà phê & trà tinh tế

Thay vì những ly rượu mạnh gây mệt mỏi, các doanh nghiệp đang chuyển hướng sang các loại đồ uống sạch và sành điệu. Sự xuất hiện của các dòng cà phê specialty, trà trái cây thanh mát hay nghệ thuật pha chế thủ công đang chiếm lĩnh xu hướng. Việc chú trọng vào menu đồ uống không chỉ bảo vệ sức khỏe nhân viên mà còn thể hiện gu thẩm mỹ đẳng cấp và sự quan tâm chu đáo của ban lãnh đạo trong dịp khởi đầu năm mới.

Tonkin Catering – Đơn vị cung cấp Teabreak tân niên hàng đầu tại TP.HCM

Trên hành trình khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp teabreak uy tín, Tonkin Catering không chỉ mang đến những món ăn ngon mà còn kiến tạo một không gian văn hóa ẩm thực hiện đại. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp tại TP.HCM, biến mỗi buổi tiệc tân niên thành một dấu ấn khó phai thông qua sự chuyên nghiệp và sáng tạo không ngừng.

Triết lý dịch vụ: Tinh tế trong từng điểm chạm.

Tại Tonkin Catering, chúng tôi tin rằng sự chuyên nghiệp nằm ở những chi tiết nhỏ nhất. Từ phong cách trang trí bàn tiệc theo tông màu thương hiệu doanh nghiệp đến cách nhân viên phục vụ cúi chào khách hàng, mọi thứ đều được chuẩn hóa để đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối.

Triết lý “tinh tế trong từng điểm chạm” chính là kim chỉ nam giúp Tonkin kết nối cảm xúc giữa doanh nghiệp và đội ngũ nhân sự trong ngày khai xuân.

Khám phá thực đơn "Signature" đa dạng: Bánh ngọt chuẩn Âu & Bánh mặn Finger Food.

Thực đơn của chúng tôi là bản giao hưởng giữa hương vị và sắc màu, được thiết kế chuyên biệt cho các sự kiện cao cấp:

- Dòng bánh ngọt: Đánh thức vị giác với sự đa dạng của các loại bánh Choux béo ngậy, Croissant giòn tan thơm mùi bơ Pháp hay các loại Macaron đầy màu sắc.

- Dòng bánh mặn: Sự kết hợp hoàn mỹ giữa Mini Tart nhân mặn đậm đà, Pizza mini chuẩn vị và các loại bánh mì kẹp (Sandwich) được bày trí theo phong cách Finger Food tinh tế, giúp khách mời dễ dàng thưởng thức mà vẫn giữ được sự lịch thiệp.

Điểm nhấn khác biệt: Quầy Barista chuyên nghiệp pha chế tại chỗ

Đây chính là “vũ khí bí mật” giúp Tonkin Catering trở nên khác biệt hoàn toàn trên thị trường. Không dùng cà phê pha sẵn, chúng tôi mang cả một quầy Bar di động đến văn phòng của bạn. Những barista chuyên nghiệp sẽ trực tiếp trình diễn kỹ thuật pha chế máy, tạo nên những ly Espresso, Latte Art hay Cappuccino chuẩn gu “Specialty Coffee”. Mùi hương cà phê rang xay thơm nồng lan tỏa khắp không gian sẽ là chất xúc tác hoàn hảo cho những câu chuyện khai xuân thêm phần hưng phấn.

Tại sao nên chọn Tonkin Catering cho sự kiện khai xuân của bạn?

Việc lựa chọn Tonkin Catering chính là lời khẳng định cho đẳng cấp và tâm huyết của doanh nghiệp dành cho đội ngũ nhân sự. Chúng tôi không chỉ cung cấp món ăn, chúng tôi mang đến một giải pháp tổ chức tiệc tân niên trọn vẹn, nơi giá trị thương hiệu của bạn được tôn vinh qua từng trải nghiệm ẩm thực. Tonkin Catering cam kết quy trình chuẩn xác từ khâu khảo sát đến setup bàn tiệc trước giờ G. Sự chỉn chu trong giờ giấc giúp buổi lễ khai xuân diễn ra trôi chảy, đúng tiến độ và tạo ấn tượng tốt đẹp với ban lãnh đạo cũng như khách mời tham dự.

Tonkin Catering cá nhân hóa mọi không gian tiệc trà dựa trên màu sắc và tinh thần của quý công ty. Từ hoa tươi trang trí đến các vật phẩm bày trí trên bàn tiệc, tất cả đều hài hòa với nhận diện thương hiệu, biến văn phòng làm việc trở thành một không gian sự kiện chuyên nghiệp và sang trọng. Mọi nguyên liệu bánh và hạt cà phê tại Tonkin Catering đều có nguồn gốc rõ ràng, đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi lựa chọn những nguyên liệu cao cấp nhất để đảm bảo mỗi thực khách không chỉ ngon miệng mà còn tuyệt đối an tâm về sức khỏe.

Liên hệ ngay với Tonkin Catering để nhận báo giá chi tiết và khởi động một năm mới đầy thịnh vượng cùng bữa tiệc tân niên ấn tượng nhất!

Thông Tin Liên Hệ:

Tonkin Catering

- Tonkin Specialty Coffee : 91 Ly Tu Trong St, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Tonkin Garden Cafe : 135/50 Tran Hung Dao St, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Tonkin Egg Coffee : 1 Le Thi Rieng, Ben Thanh Ward , Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Hotline: 086 799 0125

- Email: info@tonkin.coffee