Tiên phong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt

1.800 hồ sơ đảng viên, chỉ một bộ thiết bị, và một tập thể làm việc liên tục từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, không nghỉ trưa, không ngày cuối tuần. Với tinh thần trách nhiệm, cách làm bài bản và sự tận tụy trong từng khâu triển khai, Công an phường Kỳ Sơn là đơn vị đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt: thu nhận hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên, phục vụ công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số. Ở một nhiệm vụ mới mẻ, chưa có tiền lệ, sự chủ động, trách nhiệm của công an phường cơ sở là điều đáng ghi nhận.

Căng mình làm nhiệm vụ

Sau sáp nhập, phường Kỳ Sơn hôm nay trải rộng trên 115 km2, với hơn 20.000 nhân khẩu. Không chỉ địa bàn rộng, dân số đông, nơi đây còn mang đặc trưng của một cộng đồng đa dân tộc, trong đó người Mường chiếm gần 70%. Đảng bộ phường hiện có 54 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 1.789 đảng viên.

Chính bởi quy mô lớn, địa bàn rộng và yêu cầu chính xác cao, việc triển khai thu nhận hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên trên nền dữ liệu dân cư quốc gia tại Kỳ Sơn, cũng như ở các địa phương khác trong toàn tỉnh, được đánh giá là một nhiệm vụ vừa mới, vừa khó. Khó bởi thời gian triển khai gấp, yêu cầu nghiệp vụ cao, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ và tinh thần chủ động, tập trung cao độ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kỳ Sơn làm việc liên tục, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức cơ sở đảng trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên, đảm bảo nhanh gọn, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn chuyển đổi số

Thực hiện chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy Phú Thọ, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch cao điểm triển khai thu nhận hồ sơ cấp đổi Thẻ đảng viên trên toàn tỉnh. Việc cấp đổi Thẻ đảng viên lần này không đơn thuần là cập nhật thông tin hay thay đổi hình thức quản lý.

Đây là thời điểm để thu thập, xác thực danh tính đảng viên, xây dựng cơ sở dữ liệu tổ chức đảng và đảng viên theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn chuyển đổi số. Việc thay thế thẻ giấy bằng thẻ gắn chip không chỉ phù hợp với nhu cầu sử dụng của đảng viên hiện nay, mà còn góp phần tiết kiệm chi phí in ấn, phát hành cho cơ quan Đảng.

Xác định rõ ý nghĩa và yêu cầu chính trị đặc biệt của nhiệm vụ, Công an phường Kỳ Sơn đã chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện và trở thành đơn vị đi đầu trong toàn lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ. Đơn vị chủ động tham mưu với Đảng ủy phường, xây dựng kế hoạch triển khai, phân lịch cụ thể đến từng chi bộ.

Đồng thời sẵn sàng phương án tiếp nhận hồ sơ đối với các tổ chức đảng không trực thuộc Đảng ủy phường nhưng đóng trên địa bàn, đảm bảo không bỏ sót, không chồng chéo. Hai cán bộ nòng cốt, trong đó có một đồng chí chỉ huy, được cử tham gia tập huấn để nắm chắc quy trình thu nhận, cập nhật và kết nối dữ liệu theo đúng yêu cầu.

Từ ngày 6/8, Công an phường Kỳ Sơn bước vào cao điểm thu nhận hồ sơ. Với chỉ một bộ thiết bị, toàn bộ hệ thống được vận hành liên tục từ 7 giờ sáng đến 23 giờ đêm mỗi ngày, không nghỉ trưa, không có cuối tuần.

Trách nhiệm đến cùng

Theo Trung tá Nguyễn Thị Nga, Phó Trưởng Công an phường Kỳ Sơn, ngay từ đầu, đơn vị đã dự báo có thể phát sinh những tình huống như: Đảng viên cao tuổi không thể đến trực tiếp; có trường hợp dữ liệu dân cư và lý lịch Đảng chưa khớp, hoặc hệ thống đường truyền kết nối dữ liệu dân cư có thể bị nghẽn do nhiều đơn vị cùng lúc triển khai...

“Chúng tôi xác định rõ, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, không cho phép bị động hay để xảy ra sai sót. Mọi tình huống đều được dự liệu từ sớm, phương án xử lý cũng được chuẩn bị cụ thể. Nhờ vậy, đến thời điểm này, toàn bộ quy trình vận hành vẫn thông suốt, đảm bảo tiến độ, không có đảng viên nào phải đi lại nhiều lần vì lỗi kỹ thuật hay chậm trễ” - Trung tá Nga cho biết.

Tính đến hết ngày 8/8 - sau 3 ngày triển khai, đơn vị đã tiếp nhận gần 400 hồ sơ, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nhanh, gọn, chính xác. Dự kiến, toàn bộ hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên trên địa bàn phường sẽ được thu nhận hoàn thành trong ngày 15/8.

Chiều muộn, ánh đèn đã sáng trong phòng tiếp dân của Công an phường Kỳ Sơn, bà Phạm Thị Đạo, Bí thư Chi bộ khu I vừa thực hiện xong thủ tục cấp đổi thẻ đảng viên. “Tôi đến lúc gần 6 giờ tối, không phải chờ lâu. Các đồng chí công an làm nhiệm vụ thái độ ân cần, hướng dẫn rõ, thao tác nhanh. Việc mới, người đông, nhưng tôi cũng như nhiều đảng viên cảm nhận cách thức tổ chức của Công an phường rất ổn” - bà Đạo nhận xét.

Triển khai sớm, ở một nhiệm vụ hoàn toàn mới, chưa bao giờ là việc dễ. Nhưng kết quả bước đầu ở Kỳ Sơn cho thấy, nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần chủ động và trách nhiệm đến cùng, thì dù khó đến đâu, mọi việc vẫn có thể bắt đầu trơn tru.

Nguyễn Yến