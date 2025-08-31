Tiền vệ Xuân Bắc - Nhân tố Phú Thọ xuất sắc trong màu áo U23 Việt Nam

Trong đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 Châu Á 2026 trên sân Việt Trì, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc (quê ở xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) đang là niềm hy vọng hàng đầu ở tuyến tiền vệ với phong độ cao thời gian qua. Việc được thi đấu tại quê nhà sẽ là điểm tựa lớn để cầu thủ này tỏa sáng ở các trận đấu sắp tới.

Người hùng thầm lặng

Có thể trong đội hình của U23 Việt Nam thời điểm này, người ta thường nói nhiều hơn về những cái tên như Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Trần Thành Trung hay Lê Viktor. Thế nhưng, những gì mà tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc thể hiện ở Giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2025 cách đây chỉ hơn 1 tháng thì đơn giản chỉ có thể nhận xét về anh ngắn gọn là: Thầm lặng nhưng không thể thiếu. Suốt cả giải đấu đó, Xuân Bắc không phải là một người thường được nhắc đến nhiều trên truyền thông, một phần có thể nằm nằm ở vị trí anh thi đấu.

Phần khác là vì cầu thủ này có phần rụt rè, ít nói và cũng rất ít sử dụng mạng xã hội. Nhưng anh là vị trí mà HLV Kim Sang Sik luôn yên tâm nhất ở hàng tiền vệ. Bắc cũng là người ghi bàn quyết định giúp U23 Việt Nam vượt qua trận đấu khó khăn nhất giải tại bán kết gặp Philippines để hướng tới chức vô địch.

Vị trí tiền vệ trung tâm của Xuân Bắc là “bộ não” của cả đội bóng, và thường quyết định thắng thua trong một trận đấu, thậm chí là cả một giải đấu. Và sự thuyết phục trong màn trình diễn của Xuân Bắc ở U23 Đông Nam Á vừa qua người ta chỉ thực sự thấy khi tiền vệ quê Phú Thọ đã được bầu vào đội hình tiêu biểu của Giải. Anh cũng là tiền vệ trung tâm duy nhất của đội tuyển U23 Việt Nam góp mặt ở đội hình tinh tú này.

Ở Giải hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2024-2025, Xuân Bắc cũng góp mặt trong đội hình tiêu biểu ở vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức - một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam hiện tại. Như vậy, chỉ trong một năm, Xuân Bắc đã vào “Đội hình tiêu biểu” của cả 2 giải đấu mà anh tham gia, với cả 2 cấp độ là Câu lạc bộ và Đội tuyển U23 Việt Nam. Dù vậy, khi được hỏi về những thành tích đó, Xuân Bắc chỉ trả lời rất khiêm tốn: "Hành trình vừa rồi ở U23 Đông Nam Á là hành trình khá là mới với em, cũng là lần đầu tiên em được thi đấu nhiều ở đội tuyển. Đó cũng là một nguồn động lực lớn cho bản thân em để cố gắng phát triển hơn nữa."

Tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc đang là một trong số những tiền vệ trung tâm hay nhất của lứa U23 Việt Nam hiện tại.

Xuân Bắc là một mẫu tiền vệ thiên về khả năng điều phối bóng, chơi thông minh, cơ động và thoát pressing tốt. Tuy không quá nổi bật về thể hình và sức mạnh, nhưng anh luôn làm tốt nhiệm vụ của “ông chủ khu trung tuyến”, giúp hàng tiền vệ của U23 Việt Nam vừa mềm mại và vừa tăng tính kiểm soát. Màn trình diễn của chàng trai Phú Thọ là một trong những chìa khóa quan trọng để U23 Việt Nam giải quyết những thời điểm khó khăn và có được chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp.

Xuân Bắc (số 12) đã thi đấu ấn tượng giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Đồng thời cũng là 1 trong 6 cầu thủ Việt Nam lọt vào Đội hình xuất sắc nhất giải.

Việc đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á có thêm sự góp mặt của ngôi sao Việt kiều Trần Thành Trung - Người từng thi đấu rất thành công trong màu áo CLB Slavia Sofia ở Giải vô địch quốc gia Bulgaria, thì việc cạnh tranh vị trí đối với Xuân Bắc sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi Thành Trung cũng đá ở trung tâm hàng tiền vệ. Khi được hỏi về sự xuất hiện của Thành Trung, Bắc không đề cập đến việc mình có bị ảnh hưởng đến việc đá chính hay không mà cho rằng: "Sự xuất hiện của Trung là một điều tốt cho đội tuyển khi bạn ấy rất tài năng.

Điều này tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh cho tất cả các thành viên trong đội, đây là động lực để mọi người càng cần phải cố gắng hơn nữa, giúp cho đội tuyển thêm tiến bộ mới là mục tiêu quan trọng." Đối với Xuân Bắc, thành công của cả tập thể mới là điều quan trọng nhất.

Người Phú Thọ đầu tiên thi đấu Giải quốc tế chính thức

Từ nhỏ, Xuân Bắc bộc lộ năng khiếu với trái bóng tròn. Sinh ra trong một gia đình có 3 người con, Bắc là út và cũng là người duy nhất theo nghiệp bóng đá. Từ vùng quê bưởi Đoan Hùng, Xuân Bắc được bố mẹ đưa đến dự tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá hàng đầu Việt Nam là PVF. Anh gắn bó với PVF từ đó đến nay. Sau nhiều mùa bóng thi đấu ở Giải hạng Nhất Quốc gia, mùa giải 2025-2026, CLB PVF-CAND của Xuân Bắc đón nhận niềm vui lớn khá bất ngờ khi được lên chơi ở V-League 2025/2026.

Bất ngờ vì việc được lên chơi V-League đúng vào thời điểm sự nghiệp đang phát triển tốt, tiền vệ 22 tuổi đánh giá: "Việc được lên chơi V-League cũng là một nguồn động lực mới và cũng là thử thách đối với riêng bản thân em. Phải cạnh tranh vị trí và tìm suất đá chính ở đấu trường này là cơ hội để em ngày càng trưởng thành hơn".

Xuân Bắc đã rất vui và tự hào khi nhắc đến cơ hội thi đấu tại chính quê hương Phú Thọ.

Nguyễn Xuân Bắc sẽ là cầu thủ người Phú Thọ đầu tiên được thi đấu một giải quốc tế chính thức trên sân vận động Việt Trì. Trước đây, tiền đạo Hà Đức Chinh từng khoác áo Đội tuyển quốc gia trên sân Việt Trì, nhưng đó là trận đấu giao hữu nội bộ giữa ĐTQG gặp U23 Việt Nam vào năm 2020. Còn bây giờ, người hâm mộ Phú Thọ sắp được tận mắt chứng kiến một người con của mình tung hoành trong một giải đấu rất quan trọng với bóng đá Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ, Xuân Bắc tỏ ra hào hứng khi nhắc về cơ hội khoác áo tuyển trên chính quê hương: "Đây là lần đầu tiên em được về quê thi đấu, cũng mong là người hâm mộ sẽ đến sân cổ vũ không chỉ riêng cho em mà cho đội tuyển để có thể có được thành tích tốt nhất. Em đi xa từ nhỏ, nên mọi người ở nhà hầu như cũng chỉ được cổ vũ cho em qua truyền hình, vì thế, lần này đá ở Phú Thọ, mọi người ở nhà có thể đến sân cổ vũ cũng sẽ là niềm cảm hứng thi đấu rất lớn đối với em. Em rất tự hào về mảnh đất Phú Thọ quê mình."

Sự ủng hộ nhiệt tình từ các khán đài sân Việt Trì sẽ là động lực lớn giúp Xuân Bắc và các đồng đội tỏa sáng. Người con Đất Tổ hoàn toàn đủ khả năng để có thể tạo nên những kỷ niệm đẹp với khán giả quê nhà.

Huy Trần