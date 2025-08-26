Tiếp nhận học sinh chuyển đến năm học 2025-2026

Ngày 26/8, theo thông tin từ trường Trung học phổ thông Việt Trì. Trên cơ sở rà soát thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ và nhu cầu từ phụ huynh, học sinh, nhà trường tiếp nhận học sinh chuyển đến năm học 2025-2026.

Trường THPT Việt Trì khẳng định chất lượng giáo dục

Số lượng bố sung 1 lớp 10, học sinh con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Hòa Bình (cũ) về công tác, học tập trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ), đã trúng tuyển vào các trường THPT công lập ngoài địa bàn (nếu có nhu cầu). Học sinh bị tác động của việc sắp xếp, sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp có hộ khẩu thường trú tại thành phố Việt Trì (cũ) đã trúng tuyển vào các trường THPT công lập trên địa bàn (nếu có nhu cầu). Bảo đảm 100% học sinh con em cán bộ, công chức, viên chức được điều động về công tác tại tỉnh Phú Thọ, có nguyện vọng, được tiếp nhận học tập tại trường THPT Việt Trì. Đối với các học sinh khác thuộc diện nêu trên, việc tiếp nhận căn cứ trên chỉ tiêu lớp, học sinh được bổ sung cho Trường THPT Việt Trì, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Nhà trường thu đơn tại văn phòng. Hoàn thành việc tiếp nhận đơn trước 16h00 ngày 29/8/2025, báo cáo Sở GD&ĐT Phú Thọ xem xét và phê duyệt bảo đảm kịp thời gian khai giảng năm học 2025- 2026.

Hiền Mai