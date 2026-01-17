Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 (Chỉ thị số 39), ngày 16/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ký Văn bản số 03/CV-HĐQT, đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Theo thống kê của NHCSXH, đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên toàn quốc đạt 413.527 tỷ đồng, với gần 6,733 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH đạt 71.543 tỷ đồng, chiếm 16,6% tổng nguồn vốn.

Trong giai đoạn 2021-2025, tín dụng chính sách xã hội đã được giải ngân tới hơn 11,1 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Sông Lô giải ngân vốn vay tại điểm giao dịch Yên Thạch.

Để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39 trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phù hợp với quy định tại Nghị định số 06/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng quản trị NHCSXH đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 39; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, các địa phương cần chỉ đạo rà soát, kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp tỉnh; thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp xã; phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Nhờ nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm, gia đình bà Cao Thị Hằng ở khu 1, xã Cao Phong đã đầu tư trồng cam Canh, cho thu lãi hơn 100 triệu đồng mỗi năm”.

Các tỉnh, thành phố cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để duy trì mô hình Đảng bộ/Chi bộ chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh, thành phố; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở tổ chức rà soát, xác nhận kịp thời đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách xã hội, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Đồng thời, quan tâm bố trí, cân đối nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và hằng năm để bổ sung nguồn vốn cho vay tín dụng chính sách; chỉ đạo các sở, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc quản lý, giám sát, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục thực hiện tốt công tác nhận ủy thác; tăng cường lồng ghép tín dụng chính sách xã hội với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Hồng Nhung