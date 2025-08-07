Kinh tế
Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15 giờ chiều 7/8, toàn tỉnh đã có 111 xã, phường xuất hiện bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), không phát sinh thêm xã mới so với ngày 6/8.

Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 112 xã, phường (xã Xuân Đài đã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh). Tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 5.000 hộ; số lợn ốm, chết, tiêu hủy trên 50.000 con; trọng lượng tiêu hủy trên 3.000 tấn.

Đến nay, 84 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã công bố dịch. Trong đó, khu vực Hòa Bình cũ có 37 xã, phường; khu vực Phú Thọ cũ có 37 xã, phường; khu vực Vĩnh Phúc cũ có 10 xã.

Lấy mẫu xét nghiệm bệnh DTLCP ở xã Quảng Yên.

Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức người chăn nuôi về tình hình dịch bệnh; chú trọng việc tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi không tái đàn vì nguy cơ dịch bệnh rất cao. Triển khai tích cực các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, đặc biệt tổ chức quyết liệt công tác vệ sinh tiêu độc tại các xã đang có dịch; tiêu hủy kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật theo quy định, khử trùng tiêu độc triệt để nơi tiêu hủy. Kiểm soát chặt chẽ tất cả các điểm giết mổ; hoạt động mua bán, vận chuyển lợn thịt, lợn giống để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, không làm lây lan rộng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm làm lây lan dịch bệnh. Yêu cầu thực hiện kê khai chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại hàng ngày bằng hóa chất sát trùng và vôi bột; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin đầy đủ cho lợn theo quy định.

Quân Lâm


