Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ đuối nước ở sông Phó Đáy

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 19h50’ hôm nay (9/8/2025), các lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ đuối nước xảy ra chiều nay.
Theo đó, chiều nay tại khu vực sông Phó Đáy thuộc thôn Vàng, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm một nạn nhân tử vong. Thông tin từ cơ quan chức năng địa phương cho biết, trong khi tắm sông Phó Đáy thuộc địa phận thôn Vàng, anh Nguyễn Đức Phong (SN 2004) trú tại xã Hoàng An đã không may bị đuối nước.
Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương
Sau khi xảy ra sự việc, quần chúng nhân dân đã báo với lực lượng chức năng để hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn. Khoảng 19h50’, quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân, đưa lên bờ. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để mai táng theo phong tục.
Mạnh Hùng
