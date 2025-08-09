Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ đuối nước ở sông Phó Đáy

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau nhiều giờ tìm kiếm, khoảng 19h50’ hôm nay (9/8/2025), các lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ đuối nước xảy ra chiều nay.

Theo đó, chiều nay tại khu vực sông Phó Đáy thuộc thôn Vàng, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm một nạn nhân tử vong. Thông tin từ cơ quan chức năng địa phương cho biết, trong khi tắm sông Phó Đáy thuộc địa phận thôn Vàng, anh Nguyễn Đức Phong (SN 2004) trú tại xã Hoàng An đã không may bị đuối nước.

Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ đuối nước ở sông Phó Đáy

Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương

Sau khi xảy ra sự việc, quần chúng nhân dân đã báo với lực lượng chức năng để hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn. Khoảng 19h50’, quần chúng nhân dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân, đưa lên bờ. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để mai táng theo phong tục.

Mạnh Hùng


Mạnh Hùng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nạn nhân Thi thể Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ Quan chức Khám nghiệm hiện trường Tìm kiếm Công an xã vụ đuối nước thương tâm Nhân dân
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long