Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên; lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy đạt đỉnh 29,90m (lúc 3 giờ ngày 8/10), trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m), hiện đang xuống chậm.

Ảnh minh họa: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) đang lên chậm, lũ thượng lưu sông Lô tại trạm Hà Giang đang ở mức đỉnh 102,59m (lúc 6 giờ ngày 8/10), dưới báo động 3 là 0,41m.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức báo động 3, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở trên mức lịch sử; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và có khả năng vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m); lũ trên sông Trung tiếp tục lên và có khả năng đặt đỉnh vào trưa, chiều nay, sau đó xuống.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và có khả năng trên mức lũ lịch sử; lũ trên sông Trung sẽ xuống và ở trên mức lịch sử.

Cảnh báo từ nay (8/10) đến 9/10, lũ thượng lưu sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình) sẽ xuống. Lũ trên một số sông nhỏ ở Lạng Sơn và Cao Bằng duy trì ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam sẽ biến đổi chậm ở mức báo động 1 đến báo động 2. Lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại tiếp tục và ở mức trên báo động 2.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

Nguy cơ ngập lụt

Thái Nguyên: Phường Phan Đình Phùng, phường Linh Sơn, phường Tích Lương, phường Gia Sàng, phường Quyết Thắng, phường Quan Triều, phường Phổ Yên, phường sông Công, phường Bá Xuyên, xã Phú Bình, xã Điềm Thụy, xã Kha Sơn, xã Tân Khánh, xã Đồng Hỷ, xã Văn Lăng, phường Bách Quang, phường Vạn Xuân, phường Trung Thành, xã Chợ Đồn, xã Thanh Thịnh, xã Chợ Mới.

Bắc Ninh: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang,Yên Trung, Phường Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy, Xã Kép, Tiên Lục, Nhã Nam, Yên Thế, phường Tiền Phong, phường Phượng Sơn, Phường Chũ, Tuấn Đạo, An Lạc, Dương Hữu, Đại Sơn, Biên Sơn, Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Trường Sơn, Lục Sơn, Lục Nam, Nghĩa Phương, Cẩm Lý, Tân An, Xã Phật Tích, Phường Trí Quá, Phường Thuận Thành, Phường Mão Điền, Xã Chi Lăng, Phường Bồng Lai, Phường Đào Viên, Đại Lai, Nhân Thắng, Cao Đức.

Lạng Sơn: Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt, Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng.

Cao Bằng: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Lâm, Lý Bôn, Nam Quang, Thục Phán, Nùng Chí Cao, Tân Giang.

Nguồn nhandan.vn