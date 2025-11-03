Tỉnh Đồng Nai hỗ trợ kinh phí 12 tỷ đồng để tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 3/11, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do đồng chí Vũ Hồng Văn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ.

Tiếp đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao 10 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã trao 10 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ; trao 2 tỷ đồng hỗ trợ gia đình chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ. Đồng chí nhấn mạnh: Thiên tai, mưa bão đặc biệt là hoàn lưu cơn bão số 10 đã gây ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đã làm hư hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân Phú Thọ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai mong muốn tỉnh Phú Thọ vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống và khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai trao 2 tỷ đồng hỗ trợ gia đình các chiến sĩ công an tỉnh Phú Thọ bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với tỉnh Phú Thọ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy đã thông tin thêm về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh sau sáp nhập, sự ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh đồng thời khẳng định tỉnh Phú Thọ sẽ sử dụng số tiền hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả, kịp thời chuyển đến người dân bị thiệt hại bởi thiên tai đảm bảo minh bạch, công khai, đúng địa chỉ, đúng đối tượng, giúp bà con khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Đồng chí Trương Quốc Huy chúc tỉnh Đồng Nai phát huy lợi thế sau sáp nhập, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, trở thành tỉnh giàu mạnh, giữ vững là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước trong thời gian tới. Mong muốn tình cảm giữa hai địa phương ngày càng gắn bó, tỉnh Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với tỉnh Phú Thọ để cùng phát triển.

Phương Thanh