Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia ổn định, nhiều người sơ tán trở về nhà

Chính phủ Thái Lan hôm 1/8 tuyên bố tình hình tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia ổn định. Theo đó, hàng trăm nghìn người Thái Lan đi sơ tán trước đó đã bắt đầu trở về nhà.

Trung tâm chuyên trách về vấn đề biên giới Thái Lan - Campuchia, thuộc Chính phủ Thái Lan hôm 1/8 thông báo, tình hình tại khu vực biên giới hai nước từ ngày 31/7 - 1/8 trong trạng thái hòa bình. Quân đội Thái Lan và Campuchia duy trì lực lượng trong vùng lãnh thổ của mình.

Trước đó, người Phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub cũng có tuyên bố khẳng định từ tối ngày 30/7 đến ngày 31/7, quân đội Thái Lan không ghi nhận bất kỳ sự cố nào tại khu vực biên giới hai nước.

Quan chức, cán bộ ngoại giao và tùy viên quân sự các nước đến quan sát các khu vực giáp biên giới với Campuchia tại tỉnh Ubon Ratchathani và tỉnh Sisaket hôm 1/8. Ảnh: Bangkok Post

Đáng chú ý, cơ quan chức năng Thái Lan cho biết, số người dân Thái Lan đang cư trú tại các khu vực sơ tán đã giảm từ hơn 395.000 người xuống còn khoảng 167.000 người, cho thấy một lượng lớn người dân đã trở về nhà. Chính phủ Thái Lan tiếp tục phối hợp với khu vực tư nhân và lực lượng tình nguyện, cung cấp nơi cư trú an toàn và hỗ trợ y tế cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng do căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia.

Cũng trong ngày hôm qua, chính phủ Thái Lan đã mời một phái đoàn gồm 105 người là quan chức, cán bộ ngoại giao và tùy viên quân sự các nước đến quan sát các khu vực giáp biên giới với Campuchia tại tỉnh Ubon Ratchathani và tỉnh Sisaket. Chuyến thăm thực tế này nhằm khẳng định cam kết của Thái Lan trong giải quyết tình hình phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc về nhân quyền.

Thời gian tới, Thái Lan và Campuchia dự kiến sẽ họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) từ ngày 4 - 7/8/2025 tại Malaysia. Phái đoàn của Thái Lan do Thứ trưởng Quốc phòng Nattaphon Narkphanit dẫn đầu. Cuộc họp được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục thực hiện tiến trình giảm căng thẳng, tái thiết lập hòa bình, ổn định và từng bước bình thường hóa quan hệ.

Nguồn vov.vn