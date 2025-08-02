Tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia ổn định, nhiều người sơ tán trở về nhà

{title}
{publish}
{head}
Chính phủ Thái Lan hôm 1/8 tuyên bố tình hình tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia ổn định. Theo đó, hàng trăm nghìn người Thái Lan đi sơ tán trước đó đã bắt đầu trở về nhà.
Trung tâm chuyên trách về vấn đề biên giới Thái Lan - Campuchia, thuộc Chính phủ Thái Lan hôm 1/8 thông báo, tình hình tại khu vực biên giới hai nước từ ngày 31/7 - 1/8 trong trạng thái hòa bình. Quân đội Thái Lan và Campuchia duy trì lực lượng trong vùng lãnh thổ của mình.
Trước đó, người Phát ngôn Chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub cũng có tuyên bố khẳng định từ tối ngày 30/7 đến ngày 31/7, quân đội Thái Lan không ghi nhận bất kỳ sự cố nào tại khu vực biên giới hai nước.
Quan chức, cán bộ ngoại giao và tùy viên quân sự các nước đến quan sát các khu vực giáp biên giới với Campuchia tại tỉnh Ubon Ratchathani và tỉnh Sisaket hôm 1/8. Ảnh: Bangkok Post
Đáng chú ý, cơ quan chức năng Thái Lan cho biết, số người dân Thái Lan đang cư trú tại các khu vực sơ tán đã giảm từ hơn 395.000 người xuống còn khoảng 167.000 người, cho thấy một lượng lớn người dân đã trở về nhà. Chính phủ Thái Lan tiếp tục phối hợp với khu vực tư nhân và lực lượng tình nguyện, cung cấp nơi cư trú an toàn và hỗ trợ y tế cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng do căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia.
Cũng trong ngày hôm qua, chính phủ Thái Lan đã mời một phái đoàn gồm 105 người là quan chức, cán bộ ngoại giao và tùy viên quân sự các nước đến quan sát các khu vực giáp biên giới với Campuchia tại tỉnh Ubon Ratchathani và tỉnh Sisaket. Chuyến thăm thực tế này nhằm khẳng định cam kết của Thái Lan trong giải quyết tình hình phù hợp với luật pháp quốc tế và các nguyên tắc về nhân quyền.
Thời gian tới, Thái Lan và Campuchia dự kiến sẽ họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) từ ngày 4 - 7/8/2025 tại Malaysia. Phái đoàn của Thái Lan do Thứ trưởng Quốc phòng Nattaphon Narkphanit dẫn đầu. Cuộc họp được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục thực hiện tiến trình giảm căng thẳng, tái thiết lập hòa bình, ổn định và từng bước bình thường hóa quan hệ.
Nguồn vov.vn
Một nguồn tin y tế Sudan ngày 10/8 cho biết, tình trạng suy dinh dưỡng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 63 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chỉ trong vòng một tuần qua tại...
Làn sóng phản đối quyết định kiểm soát toàn bộ Gaza của nội các an ninh Israel đang ngày càng lan rộng, từ các thủ đô Arab đến các nước đồng minh phương Tây vốn giữ lập trường...
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 9/8 đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phải hành động đồng lòng và tập hợp sự phản đối quốc tế chống lại kế hoạch của Israel nhằm kiểm...
Thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại chính đã đẩy mức thuế trung bình lên 24,8% trong tháng Năm - một con số chưa từng thấy kể...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Vấn đề chi phí, mong muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ và thúc đẩy công nghiệp quốc phòng châu Âu dường như đã khiến Tây Ban Nha từ bỏ F-35.
Một loại opioid tổng hợp ít được biết đến có tên nitazene đang gây ra làn sóng tử vong do sốc thuốc nghiêm trọng tại châu Mỹ.
Đài Phát thanh và Truyền hình Myanmar đưa tin Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NDSC) ngày 31/7 đã ban bố thiết quân luật tại 63 thị trấn, ngay sau khi tuyên bố tình...
Vụ triệt phá thứ 24 kể từ đầu năm cho thấy cuộc chiến chống ma túy tại Bỉ và châu Âu đang ngày càng quyết liệt trong bối cảnh hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, được tiến...
Các lệnh trừng phạt này chủ yếu nhằm vào hoạt động của đội tàu gồm hơn 50 tàu chở dầu và tàu container chuyên vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí từ Iran và Nga ra thị...
Từ tháng 7/2024 đến nay, thủ đô Helsinki của Phần Lan không ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào do tai nạn giao thông.
Trong ngày 30/7, Campuchia tiếp tục thúc đẩy một loạt các nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Thái Lan hôm 28/7 nhằm giải quyết xung đột biên giới giữa hai nước.