Tỉnh Hưng Yên hỗ trợ tỉnh Phú Thọ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng 15/10, Đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Khắc Thận – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà hỗ trợ tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Thọ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận – Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Hưng Yên đã chia sẻ những khó khăn trước những thiệt hại mà các cơn bão đã gây ra đối với các tỉnh, trong đó có Phú Thọ. Với mong muốn Phú Thọ sớm khắc phục hậu quả do thiên tai, tỉnh Hưng Yên đã trao tặng số tiền 1 tỷ đồng để ủng hộ công tác tái thiết sau mưa lũ. Đồng chí mong muốn, tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát triển, và mối quan hệ giữa hai tỉnh ngày càng gắn bó bền chặt.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng chí Bùi Đức Hinh đã gửi lời cảm ơn chân thành trước tình cảm và tấm lòng của tỉnh Hưng Yên. Đồng chí nhấn mạnh đây là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình đoàn kết, tương thân tương ái. Đồng chí Bùi Đức Hinh cho biết: Nhờ sự chủ động trong công tác ứng phó, Phú Thọ đã hạn chế được thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời, khẳng định, sự hỗ trợ từ Hưng Yên sẽ góp thêm nguồn lực giúp tỉnh Phú Thọ nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Đây là tình cảm ấm áp và chắc chắn rằng, tình cảm này sẽ thắt chặt hơn nữa trong tương lai. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đức Hinh chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát triển vững mạnh, đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đồng chí bày tỏ mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai địa phương.
Mạnh Cường - Tạ Thanh
