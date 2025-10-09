Tỉnh Phú Thọ tiếp tục đổi mới, đưa phong trào thi đua trở thành động lực phát triển (*)

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025-2030, chiều 9/10, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương biểu dương những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước trên quê hương Đất Tổ. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới, đưa phong trào thi đua trở thành động lực phát triển...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thưa đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ,

Thưa các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương,

Kính thưa các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới,

Thưa các vị đại biểu khách quý,

Tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I tỉnh Phú Thọ, diễn ra trong không khí phấn khởi, ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh; là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các vị đại biểu khách quý và các điển hình tiên tiến về dự Đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm thân thiết nhất.

Thưa toàn thể Đại hội,

Phú Thọ – vùng đất tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và cách mạng, được hợp nhất từ ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, hình thành một không gian phát triển rộng lớn, giàu tiềm năng và cơ hội. Xin chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng của giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ cùng đất nước. Chúng ta rất phấn khởi là những thành tựu nổi bật của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh phát động được triển khai đồng bộ, sát với thực tiễn, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa kinh tế của tỉnh phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, GRDP tăng bình quân 7,5%/năm, cao hơn bình quân chung của cả nước. Quy mô kinh tế tăng nhanh, ước năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng, tăng 1,56 lần; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so năm 2020. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt gần 245 nghìn tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng giao thông và các công trình trọng điểm được đầu tư, hoàn thiện, góp phần thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo. Tỉnh đã hoàn thành xóa 10.801 căn nhà tạm, nhà dột nát; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; tổ chức bộ máy được tinh gọn, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng. Vị thế và hình ảnh của tỉnh ngày càng được khẳng định trong khu vực và cả nước.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát huy tốt vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, bảo đảm chính xác, công bằng, kịp thời, chú trọng khen người lao động trực tiếp và các điển hình tiên tiến trong các phong trào, các cuộc vận động, qua đó động viên, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có gần 1.800 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước và trên 30.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Tôi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ đạt được trong 5 năm qua; xin biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng và nhiệt liệt chúc mừng các điển hình tiên tiến về dự Đại hội hôm nay.

Thưa toàn thể Đại hội,

Bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới hết sức quan trọng và đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Toàn Đảng đang khẩn trương hoàn thành việc tổ chức Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – một Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tầm nhìn, khát vọng phát triển với tư duy đột phá, đổi mới toàn diện, tạo bước chuyển mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược: 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước.

Trước yêu cầu đó, tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất có nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội, cụ thể là: có không gian phát triển liên hoàn, kết nối Thủ đô và vùng Tây Bắc rộng lớn; hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tài nguyên thiên nhiên phong phú, di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc, cùng với nguồn nhân lực dồi dào, hệ sinh thái công nghiệp và đô thị đang hình thành... là những tiền đề quan trọng để tỉnh bứt phá, phát triển. Mặt khác, tỉnh cũng đối mặt với một số khó khăn mới như: địa bàn rộng, địa hình phức tạp, chia cắt, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; kinh tế tư nhân còn nhỏ lẻ; khoảng cách phát triển giữa các khu vực, các tầng lớp nhân dân còn lớn, đáng quan tâm.

Trong thời gian tới, mong rằng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục phát huy những giá trị riêng có, những kết quả, thành tích đạt được; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đồng thời có những giải pháp cụ thể để khắc phục khó khăn sau hợp nhất, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; đến năm 2045, Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong quá trình phát triển, đề nghị Phú Thọ tiếp tục coi trọng vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về thi đua yêu nước, Phú Thọ cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với thực tiễn của địa phương, để khơi dậy lòng yêu nước, huy động tối đa mọi nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh nhà, để mỗi phong trào thi đua, mỗi cuộc vận động phải trở thành niềm vui, sự hăng say học tập, lao động, làm việc của mọi người, mọi nhà, trở thành hành động tự giác của mỗi cá nhân.

Thi đua phải làm thật, hiệu quả thật, mang lại lợi ích cho Nhân dân và cho địa phương. Đặc biệt, trong giai đoạn sau sáp nhập với rất nhiều khó khăn, thách thức, thi đua phải trở thành động lực giúp cán bộ, công chức và người lao động vượt qua khó khăn, đoàn kết, gắn bó và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp chung. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng thật sự giỏi nghề, có tâm, có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tin tưởng rằng, sau Đại hội Thi đua yêu nước lần này, “ngọn lửa” thi đua ái quốc tiếp tục được thắp sáng hơn để biến sức mạnh của tinh thần yêu nước và đoàn kết của hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc tỉnh Phú Thọ thành hành động, việc làm cụ thể, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp trong kỷ nguyên mới.

Xin chúc các đồng chí, các vị đại biểu khách quý, các điển hình tiên tiến về dự Đại hội dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

(*) Đầu đề do Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đặt