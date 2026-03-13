Tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bài bản, đúng quy định

Tiếp xúc cử tri là một trong những khâu quan trọng trong tiến trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; là dịp để các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc rộng rãi với cử tri nơi mình ứng cử, trình bày chương trình hành động và cam kết thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được tín nhiệm bầu vào cơ quan dân cử. Đây cũng là cơ hội để cử tri trực tiếp trao đổi, góp ý, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đối với người ứng cử; qua đó giúp cử tri có thêm thông tin để lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử ĐBQH khoá XVI.

Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, từ ngày 2-10/3 vừa qua, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ đã chủ trì, phối hợp tổ chức 3.391 hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, thu hút hơn 255.000 cử tri tham dự, với gần 7.000 ý kiến được nêu tại các hội nghị.

Tạo không gian đối thoại trực tiếp giữa người ứng cử và cử tri

Trao đổi với Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết: Trong tiến trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Phú Thọ đã triển khai một trong những khâu quan trọng của quy trình bầu cử, đó là tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Việc tổ chức các hội nghị được tiến hành bài bản, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính dân chủ, công khai, bình đẳng, đồng thời tạo ra không gian đối thoại trực tiếp giữa người ứng cử và cử tri.

Phú Thọ xác định chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một hội nghị được tổ chức tốt không chỉ bảo đảm nghiêm túc, bài bản, đúng quy trình, đúng luật mà còn phải tạo được không gian trao đổi thực chất, nơi cử tri được bày tỏ những vấn đề mình quan tâm và người ứng cử thể hiện rõ năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị cũng như uy tín xã hội.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ từ tỉnh tới cơ sở, hoạt động tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ở Phú Thọ được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp, với sự phối hợp giữa MTTQ và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đã tổ chức 19 cuộc tiếp xúc trực tiếp và 68 cuộc trực tuyến tại 6 đơn vị bầu cử, với 5.960 cử tri tham dự. Đối với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, tổ chức 64 cuộc tiếp xúc trực tiếp và 52 cuộc trực tuyến tại 19 đơn vị bầu cử, với 8.269 cử tri tham gia. Đối với ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, tổ chức 2.972 cuộc tiếp xúc trực tiếp và 216 cuộc tiếp xúc trực tuyến tại các đơn vị bầu cử, thu hút 241.400 cử tri tham dự.

Các hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức bảo đảm công khai, dân chủ, bình đẳng, thẳng thắn, cởi mở và đúng pháp luật. Chương trình hành động của các ứng cử viên được chuẩn bị kỹ lưỡng, cụ thể, thiết thực, sát với tình hình địa phương. Các ứng cử viên đều cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò của người đại biểu, luôn gần gũi với Nhân dân, lắng nghe và phản ánh đầy đủ nguyện vọng chính đáng của cử tri; tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đáng chú ý, sau sáp nhập, địa bàn của mỗi đơn vị bầu cử ở Phú Thọ khá rộng, đặt ra yêu cầu phải có phương thức tiếp cận cử tri hiệu quả, bảo đảm tính dân chủ và công bằng trong vận động bầu cử. Trước thực tế đó, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri. Việc áp dụng hình thức tiếp xúc trực tuyến được triển khai rộng rãi, thể hiện sự linh hoạt trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bầu cử, vừa tạo thuận lợi cho cử tri, vừa mở rộng phạm vi tham gia của người dân.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Có thể khẳng định, các hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh được tổ chức bảo đảm công khai, dân chủ, bình đẳng, thẳng thắn, cởi mở và đúng quy định của pháp luật. Qua các hội nghị, cử tri đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt những cam kết đã đề ra, làm tròn trọng trách của người đại biểu Nhân dân.

Tại các hội nghị tiếp xúc, cử tri đã nêu nhiều ý kiến, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới các ứng cử viên. Đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội, có 52 ý kiến phát biểu, tập trung vào nhiều vấn đề lớn của đất nước trong giai đoạn phát triển mới như: Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội; cải thiện môi trường sống; thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và mô hình quản trị hiện đại; nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị các ứng cử viên quan tâm hơn tới những vấn đề gắn với sự phát triển của tỉnh như: Tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh mạng; quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn; đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông; nâng cấp hệ thống truyền tải thông tin; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Những ý kiến này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cử tri đối với các vấn đề phát triển đất nước, đồng thời phản ánh kỳ vọng của người dân đối với vai trò của Quốc hội trong việc hoạch định chính sách và giám sát thực thi.

Nhiều vấn đề dân sinh được cử tri gửi tới người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, cử tri đã nêu 134 ý kiến, đề nghị các đại biểu nếu trúng cử cần thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri; quan tâm hiện thực hóa chương trình hành động; chú trọng các khu vực khó khăn; giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị của người dân. Nhiều ý kiến cũng tập trung vào các vấn đề thiết thực như: Phát triển hạ tầng giao thông; lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương; tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; tăng cường quản lý, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan đến đất đai.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị các cơ quan chức năng xây dựng chính sách phù hợp đối với đồng bào dân tộc thiểu số; thúc đẩy chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế; tăng cường bảo vệ môi trường tại các khu quy hoạch, khu công nghiệp, nhất là trong xử lý rác thải và chất thải công nghiệp; đồng thời đề xuất tỉnh nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với các phường trước đây là đô thị của tỉnh cũ.

Ở cấp cơ sở, hoạt động tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã được tổ chức rộng khắp. Với hơn 3.000 cuộc tiếp xúc trực tiếp và trực tuyến, thu hút hơn 241.400 cử tri tham gia, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của người dân đối với việc lựa chọn đại biểu ở cấp gần gũi nhất với đời sống. Đáng chú ý, đã có 6.752 ý kiến đóng góp, kiến nghị và đặt câu hỏi với các ứng cử viên, tập trung vào nhiều vấn đề dân sinh thiết thực tại địa phương.

Hoạt động tiếp xúc cử tri không chỉ giúp người ứng cử có điều kiện tiếp cận thực tiễn, hiểu rõ hơn những mong muốn của Nhân dân, mà còn là dịp để họ thể hiện quan điểm, giải pháp và cam kết của mình nếu được bầu vào cơ quan dân cử.

Song song với việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh cũng tăng cường giám sát quá trình vận động bầu cử, bảo đảm các hoạt động vận động được thực hiện đúng nội dung, hình thức và thời gian theo quy định của pháp luật. Qua đó góp phần bảo đảm các nguyên tắc cơ bản của bầu cử dân chủ là công khai, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh trong khuôn khổ pháp luật.

Đinh Vũ