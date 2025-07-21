Tổ công tác số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 21/7, Tổ công tác số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh làm tổ trưởng chủ trì nghe báo cáo công tác chuẩn bị đại hội và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh, Lương Đức Minh – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trần Việt Cường – Giám đốc Sở Nội Vụ; Phùng Thị Kim Nga – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành trực thuộc Tổ công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh giải trình, thông tin thêm một số nội dung liên quan.

Thay mặt Đảng ủy Công an tỉnh, Thượng tá Bùi Việt Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo chương trình đại hội; dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng Bộ Công an tỉnh

Tại hội nghị, Thay mặt Đảng ủy Công an tỉnh, Thượng tá Bùi Việt Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo dự kiến chương trình đại hội; dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng Bộ Công an tỉnh trình Đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Lương Đức Minh – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Việt Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội Vụ phát biểu đóng góp vào dự thảo văn kiện

Cho ý kiến vào dự thảo văn kiện, các thành viên Tổ công tác đánh giá văn kiện được Đảng ủy Công an tỉnh chuẩn bị bám sát Hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp trong Công an Nhân dân; nội dung báo cáo đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; xác định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030 phù hợp với định hướng phát triển, xây dựng lực lượng công an nhân dân và điều kiện thực tiễn của Đảng bộ sau sáp nhập.

Qua nghiên cứu dự thảo Văn kiện; nghe Thường trực Đảng ủy Công an tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội và các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Tổ công tác, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị của Đảng ủy Công an tỉnh. Công tác xây dựng văn kiện được Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu.

Báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của 3 đơn vị sau sáp nhập (có 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra), báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, phân tích rõ nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm.

Phần phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030 được xây dựng rõ ràng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, đã xác định được nhóm nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa “đột phá” cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với các chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và thực tiễn của Đảng bộ sau sáp nhập.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục hoàn thiện văn kiện trình Đại hội, đảm bảo ngắn gọn, đánh giá sát thực tiễn, nêu bật các kết quả trong nhiệm kỳ qua và xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ tới. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, nghiên cứu bổ sung 1 đến 2 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng, việc cam kết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc để dự báo đúng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; triển khai các kế hoạch, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xử lý tốt các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ; đặc biệt thực hiện tốt kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Thay mặt Đảng ủy Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp thu, giải trình, thông tin thêm một số nội dung liên quan.

Đinh Vũ