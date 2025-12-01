Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX

Chiều 1/12, tại xã Đà Bắc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Đà Bắc gồm các ông: Hoàng Xuân Giao - TUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Bùi Đức Hậu - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đà Bắc; Nguyễn Văn Toàn - Nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Luyến - TUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với 169 cử tri các xã: Đà Bắc, Tiền Phong, Cao Sơn.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Đà Bắc đã thông tin đến cử tri và Nhân dân kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư của HĐND tỉnh khóa XIX; thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá cao hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian qua, cử tri các xã cụm Đà Bắc đã nêu một số ý kiến, kiến nghị như: Ưu tiên nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành lập Quy hoạch chung đô thị Đà Bắc đến năm 2045 (tỷ lệ 1/5000); quan tâm bố trí kế hoạch vốn trong giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện cải tạo đường tỉnh 433. Xem xét ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho việc đầu tư xây dựng tuyến đường liên kết các khu chức năng phía Bắc của xã Đà Bắc. Hướng dẫn cụ thể về quản lý đất đai và xây dựng trên khu vực quy hoạch Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet khi triển khai các phần mềm chuyên môn, nội dung số khác cần được nâng cao chất lượng, đảm bảo tất cả các nền tảng số, phần mềm đều được hoạt động hiệu quả, không bị lỗi.

Cử tri xã Đà Bắc phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cử tri cho biết, hiện tại, Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) đang được khẩn trương triển khai thực hiện. Để đảm bảo kết nối đồng bộ, thông suốt toàn tuyến và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, tránh gây lãng phí, cử tri đề nghị tỉnh xem xét sớm khởi công đoạn còn lại của Dự án (đoạn từ Km0+000 - Km19+000).

Cử tri xã Cao Sơn phát biểu ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2025 sang năm 2026, đặc biệt là nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Bố trí kinh phí thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký và đo đạc chỉnh lý. Cần có hướng dẫn cụ thể việc sáp nhập các tổ chức Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Đà Bắc, đồng chí Bùi Đức Hậu đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền liên quan. Những ý kiến còn lại được Tổ đại biểu tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Dương Liễu