Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Xuân Lãng và Bình Xuyên

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Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngày 18/6, Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Huyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Yên; Nguyễn Hương Giang - Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã Xuân Lãng và Bình Xuyên.
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc với cử tri các xã Xuân Lãng, Bình Xuyên.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, cử tri được thông tin về kết quả các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba của HĐND tỉnh; kết quả tổng hợp, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được sau gần một năm thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, cử tri hai xã Xuân Lãng và Bình Xuyên đề nghị tỉnh quan tâm ban hành cơ chế hỗ trợ thủy lợi phí; đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp; có chính sách hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế thôn; tiếp tục quan tâm công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải tại khu dân cư.
Cử tri cũng kiến nghị tỉnh nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với lực lượng cựu quân nhân; tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để các địa phương chủ động huy động nguồn lực đầu tư phát triển.
Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri.
Thay mặt Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Huyến đã tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.
Thu Thủy
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