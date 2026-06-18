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Tổ đại biểu số 6, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Thanh Thủy, Đào Xá

Sáng 18/6, tại xã Thanh Thủy, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 6, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiếp xúc cử tri 2 xã Thanh Thủy và Đào Xá trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.

Tổ đại biểu số 6, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Thanh Thủy, Đào Xá

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 6, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc cử tri xã Thanh Thủy và xã Đào Xá.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin về kết quả của Kỳ họp thứ Nhất, Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước.

Cử tri 2 xã đề nghị, tỉnh cần có cơ chế, chính sách cụ thể để các địa phương thực hiện phương án sáp nhập khu dân cư. Trong đó, cần nghiên cứu, bố trí người hoạt động ở khu dân cư hợp lý, đảm bảo hiệu quả công việc; bố trí chế độ, kinh phí hoạt động thường xuyên để hỗ trợ cán bộ các hội, đoàn thể; có giải pháp thực hiện thông suốt, đồng bộ đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị tỉnh cần quan tâm sửa chữa một số tuyến giao thông để đảm bảo việc đi lại và buôn bán được an toàn, thuận lợi.

Các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 6 đã trực tiếp giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Đồng thời, tiếp thu, tổng hợp ý kiến của cử tri để báo cáo HĐND tỉnh và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mạnh Quân - Ngọc Nguyên


Mạnh Quân - Ngọc Nguyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Nhiệm kỳ Ban thường vụ tỉnh ủy Kiến nghị Phát triển kinh tế đào Hành chính công Khu dân cư Cuối năm
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