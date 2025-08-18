Toàn tỉnh có 525 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chú trọng triển khai sâu rộng đến các khu dân cư trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung và phong trào cụ thể, thiết thực.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, đóng góp tiền của, tài sản, ngày công lao động cùng với nguồn lực khác của nhà nước để xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh...

Diện mạo khu NTM kiểu mẫu, NTM thông minh ở Khu 10 (xã Sơn Vi cũ), xã Phùng Nguyên ngày càng khởi sắc

Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 63,2% số xã trên địa bàn tỉnh, trong đó tỉnh Phú Thọ cũ 32 xã, Vĩnh Phúc cũ 32 xã, Hòa Bình cũ 20 xã; có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Toàn tỉnh có 525 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó khu vực tỉnh Phú Thọ cũ có 219 khu, Vĩnh Phúc cũ có 231 khu, Hòa Bình cũ có 75 khu. MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đang tiếp tục triển khai các phong trào thi đua thiết thực như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2026”; xây dựng tuyến đường văn minh “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”; “Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”; Đoạn đường hoa xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông; “Khu phố bình yên, gia đình hạnh phúc”... để xây dựng các khu NTM kiểu mẫu, khu NTM thông minh; xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Phương Thanh