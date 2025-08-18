Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Toàn tỉnh có 525 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chú trọng triển khai sâu rộng đến các khu dân cư trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung và phong trào cụ thể, thiết thực.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, đóng góp tiền của, tài sản, ngày công lao động cùng với nguồn lực khác của nhà nước để xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh...

Toàn tỉnh có 525 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Diện mạo khu NTM kiểu mẫu, NTM thông minh ở Khu 10 (xã Sơn Vi cũ), xã Phùng Nguyên ngày càng khởi sắc

Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 63,2% số xã trên địa bàn tỉnh, trong đó tỉnh Phú Thọ cũ 32 xã, Vĩnh Phúc cũ 32 xã, Hòa Bình cũ 20 xã; có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Toàn tỉnh có 525 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó khu vực tỉnh Phú Thọ cũ có 219 khu, Vĩnh Phúc cũ có 231 khu, Hòa Bình cũ có 75 khu. MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đang tiếp tục triển khai các phong trào thi đua thiết thực như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2026”; xây dựng tuyến đường văn minh “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”; “Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”; Đoạn đường hoa xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông; “Khu phố bình yên, gia đình hạnh phúc”... để xây dựng các khu NTM kiểu mẫu, khu NTM thông minh; xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng MTTQ Việt Nam Đạt chuẩn nông thôn mới NTM kiểu mẫu xã NTM nâng cao Chung sức xây dựng nông thôn mới Khu dân cư Vĩnh Phúc tỉnh Phú Thọ Đô thị văn minh Gia đình hạnh phúc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lễ khánh thành Hồ chứa nước Cánh Tạng

Lễ khánh thành Hồ chứa nước Cánh Tạng
2025-08-19 13:16:00

baophutho.vn Ngày 19/8, tại xã Yên Phú, UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ khánh thành Cụm công trình đầu mối Hồ chứa nước Cánh Tạng.

Khởi công khu công nghiệp Nam Bình Xuyên

Khởi công khu công nghiệp Nam Bình Xuyên
2025-08-19 12:56:00

baophutho.vn Sáng 19/8, Tập đoàn CNCTech tổ chức khởi công Khu công nghiệp (KCN) Nam Bình Xuyên. Đây là một trong 250 công trình, dự án được khởi công,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long