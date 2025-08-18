{title}
{publish}
{head}
Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chú trọng triển khai sâu rộng đến các khu dân cư trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung và phong trào cụ thể, thiết thực.
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, đóng góp tiền của, tài sản, ngày công lao động cùng với nguồn lực khác của nhà nước để xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh...
Diện mạo khu NTM kiểu mẫu, NTM thông minh ở Khu 10 (xã Sơn Vi cũ), xã Phùng Nguyên ngày càng khởi sắc
Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 63,2% số xã trên địa bàn tỉnh, trong đó tỉnh Phú Thọ cũ 32 xã, Vĩnh Phúc cũ 32 xã, Hòa Bình cũ 20 xã; có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Toàn tỉnh có 525 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó khu vực tỉnh Phú Thọ cũ có 219 khu, Vĩnh Phúc cũ có 231 khu, Hòa Bình cũ có 75 khu. MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đang tiếp tục triển khai các phong trào thi đua thiết thực như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2026”; xây dựng tuyến đường văn minh “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”; “Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”; Đoạn đường hoa xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông; “Khu phố bình yên, gia đình hạnh phúc”... để xây dựng các khu NTM kiểu mẫu, khu NTM thông minh; xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.
Phương Thanh
baophutho.vn Ngày 19/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành Công điện số 23/BCH-VPTT về việc triển khai...
baophutho.vn Sáng 19/8, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khánh thành Dự án xây dựng, nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc.
baophutho.vn Ngày 19/8, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Nghi thức triển khai Dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư khu Ao Vạnh - Bờ Trò - Gò Đen, phường Vân...
baophutho.vn Sáng 19/8, tại khu vực Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh - công...
baophutho.vn Ngày 19/8, tại xã Yên Phú, UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ khánh thành Cụm công trình đầu mối Hồ chứa nước Cánh Tạng.
baophutho.vn Sáng 19/8, tại công trường Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) đã diễn ra lễ khánh thành, phát điện tổ máy...
baophutho.vn Sáng 19/8, Tập đoàn CNCTech tổ chức khởi công Khu công nghiệp (KCN) Nam Bình Xuyên. Đây là một trong 250 công trình, dự án được khởi công,...