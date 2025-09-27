Tổng duyệt chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sáng 27/9, tại Nhà Văn hoá nghệ thuật tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức tổng duyệt chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì buổi tổng duyệt.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ Tổng duyệt

Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội, thành viên các Tiểu ban phục vụ Đại hội; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong dự, chủ trì chương trình Tổng duyệt

Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu kiểm tra công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu; phương án đón đại biểu tại phòng khách và hội trường; các điều kiện phục vụ Đại hội; kiểm tra sơ đồ vị trí ngồi của đại biểu tại các phiên của Đại hội theo dõi chương trình; kịch bản điều hành, chương trình văn nghệ chào mừng, nghi thức chào cờ, trình bày diễn văn khai mạc, trình bày báo cáo chính trị, phát biểu tham luận, biểu quyết, công bố các quyết định và bế mạc Đại hội.

Các bộ phận liên quan tiến hành kiểm tra toàn diện các điều kiện tổ chức: Trang trí, khánh tiết trong và ngoài Trung tâm Hội nghị; Âm thanh, ánh sáng, hậu cần, an ninh và công tác tuyên truyền, cổ động.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Các đại biểu đã góp ý, trao đổi, bổ sung một số nội dung nhằm hoàn thiện chương trình như: Điều chỉnh thời lượng từng phần bảo đảm hợp lý, khoa học. Chú ý đến âm thanh, ánh sáng, sân khấu, màn hình LED, các yếu tố kỹ thuật. Thống nhất nghi thức chào cờ bằng quân nhạc; thứ tự phát biểu; thứ tự xếp chỗ ngồi đại biểu. Các đại biểu lưu ý khâu trang trí, tuyên truyền cần toát lên không khí Đại hội, tạo dấu ấn rõ nét và sức lan tỏa sâu rộng trong toàn dân. Phân công cụ thể các lực lượng phối hợp bảo đảm an toàn, nghiêm túc trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Tổng duyệt nội dung đoàn đại biểu thanh, thiếu nhi các dân tộc tỉnh chào mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo tại lễ Tổng duyệt

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, tiểu ban giúp việc và các lực lượng liên quan tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý tại buổi tổng duyệt để nhanh chóng hoàn thiện chương trình; các thành viên Đoàn Chủ tịch bám sát kịch bản chương trình để điều hành Đại hội; nội dung thảo luận tại Đại hội đảm bảo trọng tâm, ngắn gọn. Đồng thời cho ý kiến về việc giới thiệu đại biểu dự Đại hội theo đúng nghi thức.

Đồng chí lưu ý các bộ phận xử lý tốt các khâu kỹ thuật, công nghệ thông tin, trình chiếu, âm thanh, ánh sáng. Rà soát toàn bộ nội dung, phần việc được giao, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất. Bảo đảm mọi điều kiện tổ chức Đại hội trang trọng, đúng điều lệ, đúng quy định của Đảng, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tin tưởng, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 2 ngày 29 - 30/9/2025 tại Nhà Văn hoá Nghệ thuật tỉnh. Trong đó, phiên trù bị Đại hội diễn ra vào ngày 29/9/2025; phiên chính thức vào ngày 30/9/2025. Đại hội có sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 257.000 đảng viên của 152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đức Anh