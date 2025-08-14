Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 14/8, UBND tỉnh tổ chức tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025). Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm chủ trì buổi tổng duyệt. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Tổ chức.

Đội nghi lễ thực hành tại buổi tổng duyệt.

Lễ kỷ niệm do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 15/8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; được truyền hình trực tiếp trên sóng và trang Fanpage của Báo và Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ.

Tham dự Lễ kỷ niệm sẽ có trên 380 đại biểu khách mời, gồm các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu 2 và các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ; các tướng lĩnh quê Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc (cũ) hiện đang công tác tại Bộ Công an; lãnh đạo công an các tỉnh giáp ranh; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng do Công an tỉnh nhận phụng dưỡng; gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Công an tỉnh.

Cùng với các phần chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và bế mạc, Lễ kỷ niệm sẽ gồm các nội dung chính: Chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “80 năm - Một chặng đường vẻ vang”; trình bày diễn văn kỷ niệm; trình chiếu phóng sự “80 năm Công an Phú Thọ - Bản hùng ca vì an ninh Đất Tổ”; trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba và Kỷ niệm chương Hùng Vương; phát biểu của lãnh đạo Bộ Công an và tặng hoa chúc mừng; phát biểu của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, trao tặng Bức trướng và hoa chúc mừng; phát biểu của đại diện cán bộ Công an lão thành, đại diện thế hệ trẻ Công an tỉnh; trao Bằng khen của Bộ Công an và UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn và các thành viên Ban Tổ chức đã cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung của lễ kỷ niệm. Trong đó, điều chỉnh một số nội dung của chương trình nghệ thuật chào mừng nhằm đảm bảo các yếu tố về nội dung, nghệ thuật, thẩm mỹ, chất lượng, thể hiện đúng chủ đề và ý nghĩa của lễ kỷ niệm; điều chỉnh, sắp xếp thứ tự giới thiệu đại biểu, vị trí chỗ ngồi...

Chỉ đạo tại buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Tổ chức, đặc biệt là của Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị.

Để lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp, đảm bảo trang trọng, an toàn, thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh rà soát tất cả các nội dung, phần việc theo kế hoạch; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan là thành viên Ban Tổ chức để khẩn trương hoàn thiện các nội dung công việc còn lại ngay trong chiều nay. Đồng thời, thực hiện tốt công tác hậu cần, khánh tiết, lễ tân, tiếp đón đại biểu, chuẩn bị cơ sở vật chất... phục vụ lễ kỷ niệm và đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động.

Huy Thắng