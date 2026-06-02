Tổng kết công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026

Chiều 2/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức từ ngày 17-26/4/2026 (tức từ ngày 1-10/3 âm lịch) với quy mô lớn, trang nghiêm, an toàn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách.

Đây cũng là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, với các hoạt động diễn ra tại 18 cụm xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động phần Lễ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, nổi bật là Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo đồng bào, du khách.

Phần Hội và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc. Trong đó, Lễ hội Văn hóa dân gian đường phố “Thanh âm nguồn cội” thu hút gần 1.800 nghệ nhân, diễn viên tham gia; Hội chợ Hùng Vương năm 2026 quy tụ gần 300 gian hàng, phục vụ hơn 10.000 lượt người dân và du khách; chương trình tour đêm “Đền Hùng - Linh thiêng nguồn cội” tiếp tục tạo sức hút, phục vụ hàng nghìn lượt khách.

Các đồng chí: Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tặng thư khen và bằng khen cho các tập thể

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả với hơn 10.000 tin, bài, phóng sự, chương trình được đăng tải trên các cơ quan báo chí, nền tảng số và mạng xã hội. Trung tâm Báo chí phục vụ 270 lượt phóng viên của 88 cơ quan báo chí đến tác nghiệp.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ, hiệu quả với gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Công tác quản lý lễ hội được triển khai hiệu quả, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, kinh doanh chèn ép, “chặt chém” du khách, mất vệ sinh an toàn thực phẩm; Kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trái phép, tà, tạp đạo, mê tín dị đoan...

Các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc và Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng trao thư khen, bằng khen cho các tập thể.

Ước tính trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026, tỉnh Phú Thọ đón khoảng 6,5 triệu lượt khách trong và ngoài nước, tăng 12% so với năm 2025.

Ban Tổ chức đánh giá lễ hội được tổ chức thành công, khẳng định vị thế là một trong những lễ hội tiêu biểu, mẫu mực, văn minh và an toàn của cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ; đồng thời đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng, tận tâm của các đồng chí trong Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026; các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nghệ nhân, nghệ sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đồng lòng làm nên một mùa lễ hội thành công và ý nghĩa.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, tăng cường tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện, nhất là công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình tổ chức năm 2027 theo hướng gắn Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng với Năm Du lịch Phú Thọ.

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao thư khen và bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đầu tư bài bản, nâng cao chất lượng các chương trình văn hóa, nghệ thuật; mở rộng quy mô các hoạt động thể thao, triển lãm, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Tập trung phát triển các tour du lịch kết nối Đền Hùng với hệ thống di tích, di sản và các khu, điểm du lịch trên địa bàn; hình thành các tuyến du lịch trọng điểm, liên hoàn, đa dạng trải nghiệm.

Đặc biệt, cần khai thác hiệu quả ba trục du lịch trọng tâm gồm: trục văn hóa tâm linh phía Bắc (hành lang Hà Nội - Việt Trì), trục du lịch thiên nhiên phía Nam (hành lang Hà Nội - Hòa Bình) và trục du lịch nghỉ dưỡng kết hợp tâm linh phía Đông (hành lang Hà Nội - Tam Đảo/Tây Thiên), hướng tới xây dựng Phú Thọ trở thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng, tâm linh hấp dẫn du khách quanh năm.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ nhận Thư khen, Bằng khen vì có những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đồng thời, chú trọng phát triển mạnh mẽ kinh tế đêm gắn với di sản; phát huy đặc sắc hơn tour du lịch “Đêm Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” gắn với phát triển hệ thống dịch vụ về đêm tại đô thị Việt Trì và các đô thị lân cận; khuyến khích doanh nghiệp phát triển các sản phẩm quà tặng, ẩm thực đặc trưng mang thương hiệu Đất Tổ. Các xã, phường phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng gắn với nâng cao chất lượng và quản bá sản phẩm.

Tiếp tục quản lý tốt quy hoạch, thường xuyên chỉnh trang đô thị, khuôn viên Khu Di tích lịch sử Đền Hùng văn minh, xanh, sạch, đẹp, từng bước hiện đại. Giao Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan quản lý, phát huy tốt hạ tầng của Khu di tích, trong đó có hạ tầng phục vụ lễ hội như khu hội trại văn hóa; chủ động thu hút các nguồn lực đầu tư, xây dựng các chương trình trải nghiệm thu hút khách quanh năm; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Làm tốt hơn nữa công tác truyền thông các chuỗi sự kiện.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ tổng kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tin tưởng: Với truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, cùng sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và sự đồng hành của toàn xã hội, sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2027 và những năm tiếp theo sẽ được tổ chức thành công hơn nữa, khẳng định vị thế là một lễ hội tiêu biểu, mẫu mực của cả nước, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của quê hương Phú Thọ.

Tại hội nghị, 73 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026; 55 tập thể là các cơ quan báo chí trung ương và thường trú tại tỉnh có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền lễ hội đã được nhận Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đức Anh