Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 26/6, Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Tư pháp và các sở ngành báo cáo kết quả, tiến độ xử lý văn bản QPPL; kết quả, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh; dự kiến triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên đề về rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định về phân cấp, ủy quyền và đề xuất đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo tổng hợp của Sở Tư pháp, đối với cấp tỉnh, qua rà soát tổng số 552 văn bản QPPL còn hiệu lực, có 323 văn bản QPPL thuộc đối tượng rà soát, trong đó có 74 văn bản QPPL ban hành trước 1/7/2025 vẫn còn hiệu lực. Trong 250 văn bản QPPL ban hành sau ngày 1/7/2025, có 199 văn bản QPPL không thuộc đối tượng rà soát. Sở Tư pháp và các sở ngành đề xuất bãi bỏ, thay thế 1 số nghị quyết, quyết định.

Đối với cấp xã, qua thống kê tại 114 xã, phường, có 267 văn bản QPPL được rà soát, có 5 văn bản QPPL đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, tạm ngưng hiệu lực, bãi bỏ một phần; 113 văn bản QPPL đề xuất bãi bỏ toàn bộ và 6 văn bản đề xuất ban hành mới. Cũng tại hội nghị, Sở Tư pháp báo cáo dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về rà soát tổng thể, đánh giá hiệu quả và đăng ký nhiệm vụ tiếp tục phân cấp, uỷ quyền trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu các sở ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất phương án xử lý trước 5/7/2026, ban hành văn bản mới thay thế hoặc bãi bỏ trước 30/10/2026.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân và doanh nghiệp hiểu rõ về việc tạm dừng, điều chỉnh hoặc bãi bỏ các nghị quyết đặc thù gắn với lắng nghe, phản hồi các kiến nghị từ người dân.

Về kế hoạch tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Trung ương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong năm 2026, do vậy việc rà soát phải đảm bảo tinh thần “đúng, trúng, thực chất, tránh hình thức” nhằm phát hiện các quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành đối với chất lượng, kết quả rà soát thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng tháng; nhắc nhở, kiểm điểm trách nhiệm đối với các xã, phường không thực hiện báo cáo rà soát theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, tập trung đổi mới phương thức thực hiện; đẩy mạnh triển khai, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào công tác tổng rà soát để hỗ trợ hiệu quả cho cán bộ; cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả lên phần mềm hỗ trợ kiểm tra dữ liệu; đối chiếu kỹ lưỡng đảm bảo tính thống nhất.

Ngọc Anh - Mạnh Khiêm