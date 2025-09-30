Top 5 xu hướng thiết kế nhà vệ sinh đẹp, hiện đại

Không gian nhà vệ sinh ngày càng trở thành “góc nhỏ” phản ánh phong cách, thẩm mỹ và sự quan tâm đến chất lượng cuộc sống của gia chủ. Trong 2025 và thời gian sắp tới, có 5 xu hướng nhà vệ sinh nổi bật, đáp ứng được yêu cầu tiện nghi và thẩm mỹ được nhiều gia đình lựa chọn thiết kế.

Thiết kế liền mạch - Tối giản nhưng không đơn điệu

Phong cách liền mạch (seamless design) với các mảng tường, sàn và trần được xử lý đồng bộ, ít khe nối, đang trở thành lựa chọn hàng đầu. Buồng tắm kính trong suốt bồn cầu âm tường hay lavabo treo tường giúp không gian gọn gàng, rộng mở hơn. Với những gia đình sống tại các căn hộ vừa và nhỏ, sự tối giản này không chỉ mang lại tính thẩm mỹ mà còn giúp tối ưu diện tích sử dụng.

Chọn thiết bị âm tường tiết kiệm diện tích

Nhà vệ sinh thông minh - Không gian thư giãn chuẩn “spa tại gia”

Công nghệ ngày càng hiện diện rõ trong không gian tắm rửa. Các thiết bị vệ sinh thông minh, tự động bằng cảm biến sẽ nâng cao chất lượng sinh hoạt của gia đình. Điển hình là bồn cầu thông minh tự đóng mở nắp, sưởi ấm bệ ngồi, vòi rửa và sấy khô làm sạch sau khi đi vệ sinh,... Gương chiếu sáng kết hợp với tủ lưu trữ đồ đạc. Sen tắm van hằng nhiệt kiểm soát nhiệt độ an toàn. Bồn tắm massage sử dụng công nghệ sục khí, sục thủy lực giúp lưu thông tuần hoàn máu...

Bên cạnh đó, sự kết hợp thêm các tiện ích như đèn sưởi đa năng, vòi rửa tay cảm ứng hiển thị nhiệt độ nước,... giúp biến phòng tắm thành nơi tái tạo năng lượng sau ngày dài bận rộn. Đây là xu hướng phù hợp với lối sống hiện đại, khi mỗi người đều mong muốn có một không gian chăm sóc bản thân ngay tại nhà.

Thiết bị vệ sinh thông minh nâng cao trải nghiệm

Gam màu trầm ấm lên ngôi

Trước đây nhà vệ sinh chủ yếu chỉ sử dụng tông màu trắng - xám lạnh. Tuy nhiên, xu hướng năm 2025 chuyển sang các tông màu ấm áp và gần gũi thiên nhiên hơn: màu be, nâu gỗ, xanh olive hay màu đất nung (terracotta). Các màu sắc này kết hợp cùng vật liệu như gỗ xử lý chống ẩm, đá tự nhiên. Tạo ra sự cân bằng giữa cảm giác sang trọng và sự thân thiện, ấm cúng.

Dùng gam màu nâu gỗ tạo cảm giác ấm cúng

Gạch đa sắc màu, nhiều họa tiết

Thay vì chỉ thiết kế một không gian nhà vệ sinh với màu trắng đơn điệu như trước đây. Hiện tại nhiều gia chủ chuộng việc sử dụng gạch hoặc đá có hoa văn độc đáo ốp toàn bộ tường và sàn. Gạch geometric, mosaic, zellige, bar tiles, gạch có bề mặt gợn sóng hay tường lát đá vân nổi bật đang chiếm cảm tình của nhiều gia đình trẻ. Việc sử dụng vật liệu này vừa tạo chiều sâu cho không gian, vừa thể hiện cá tính thẩm mỹ, mang đến “tuyên ngôn” riêng trong thiết kế nội thất.

Ưa chuộng gạch ốp họa tiết sặc sỡ

Thiết kế gần gũi với thiên nhiên

Ở thời điểm hiện tại, nhiều gia đình quan tâm mạnh mẽ đến yếu tố “xanh”, đưa thiên nhiên vào không gian tắm. Đối với gia đình có không gian lớn, nhà tắm có cửa sổ hoặc thiết kế dạng giếng trời có thể bố trí một góc trồng cây xanh. Những loại cây có tác dụng đuổi côn trùng, khử mùi hôi.

Còn đối với không gian nhà tắm hạn chế, các gia đình vẫn có thể đặt một vài chậu cây để tạo cảm giác dễ chịu, không bị bí bách. Một chút xanh của cây, một chút sáng của nắng sớm có thể biến nhà vệ sinh trở thành “góc thư giãn” lý tưởng.

Đặt cây xanh trong nhà vệ sinh

Từ sự phổ biến của 5 xu hướng trên có thể thấy, nhà vệ sinh hiện đại đang hướng đến sự kết hợp hài hòa giữa tiện nghi thông minh, thẩm mỹ cá nhân và tính bền vững. Đây cũng chính là định hướng mà nhiều thương hiệu thiết bị vệ sinh theo đuổi, trong đó có Enic.

Enic hiện cung cấp đa dạng dòng sản phẩm như bồn cầu truyền thống, bồn cầu thông minh , bồn tắm massage, bộ tủ gương đèn led, sen cây nhiệt độ,.... Những thiết bị này đáp ứng được xu hướng nhà tắm thông minh. Đồng thời, có thiết kế tối giản nhưng không đơn điệu, màu sắc hiện đại dễ phối hợp với nhiều phong cách nội thất.

Bên cạnh đó, Enic còn hỗ trợ tư vấn giải pháp thiết kế, giúp khách hàng xây dựng không gian tắm vừa hiện đại, hợp thời vừa phù hợp điều kiện thực tế của mỗi gia đình.

Top 5 xu hướng thiết kế nhà vệ sinh này sẽ không chỉ trong năm 2025 mà còn tiếp tục được các gia đình lựa chọn trong nhiều năm sắp tới. Thể hiện thẩm mỹ thiết kế nội thất của người dùng có sự chuyển mình rõ rệt, chất lượng nâng cao hơn, đề cao trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày.

