Trà hoa vàng Tam Đảo - sản phẩm dược liệu uy tín cho thu nhập cao

Tận dụng nguyên liệu là cây sẵn có tại địa phương, anh Trịnh Hoàng Trọng, thôn Nhân Lý, xã Tam Dương Bắc đã mạnh dạn đầu tư trồng, chế biến cây Trà hoa vàng theo phương pháp ứng dụng khoa học công nghệ mới, gia tăng giá trị, trở thành thương hiệu Trà hoa v àng - sản phẩm dược liệu uy tín nổi tiếng đem lại thu nhập cao cho người trồng và chế biến, đồng thời duy trì lưu giữ giá trị cây dược liệu tại chỗ của địa phương.

Công nghệ sấy lạnh (sấy thăng hoa) Trà hoa vàng tại Công ty cổ phần đầu tư Thương mại dịch vụ Tam Đảo.

Gần 10 năm trước, anh Trịnh Hoàng Trọng, thôn Nhân Lý, xã Tam Dương Bắc (xã Tam Quan cũ) nhận thấy giá trị cây trà hoa vàng qua sách báo, mà lại mọc tư nhiên rất nhiều ở các vườn nhà của bà con trong thôn; đặc biệt cây dễ trồng và phát triển tốt. Năm 2016, anh đã mạnh dạn đầu tư vật tư, dây chuyền máy móc, trồng, chế biến, kinh doanh Trà hoa vàng theo phương pháp ứng dụng công nghệ mới của Nhật Bản.

Đến nay, trang trại vườn trà hoa vàng của anh Trọng ở dưới chân núi Tam Đảo đã mở rộng quy mô trồng gần 10 ha với hơn 30 nghìn cây đang cho thu hoạch. - nơi đây là tiểu vùng khí hậu “ôn đới” rất thích hợp với phát triển của cây trà hoa vàng. Từ đó, anh Trọng còn liên kết cung cấp cây giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật cho hàng chục hộ dân ở cùng trong thôn Nhân Lý trồng cây trà hoa vàng để cung ứng sản phẩm hoa tươi cho công ty với giá mua hoa tươi đầu vào từ 800 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/kg.

Anh Trịnh Hoàng Trọng ở thôn Nhân Lý, xã Tam Quan Bắc giới thiệu với khách về vườn trà hoa vàng tại nhà.

Anh Trịnh Hoàng Trọng cho biết: Hoa trà tập trung mọc ở nách lá hoặc đỉnh cành, khi nở thường từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, lông mịn phủ trắng cả hai mặt cánh hoa.Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thế giới được coogn bố trên các phương tiện thông tin địa chúng, Trà hoa vàng là cây thuốc quý, chứa hơn 400 thành phần hóa học với nhiều thành phần quan trọng có rất nhiều công dụng cho sức khỏe con người, có tác dụng rất tốt trong phòng, chống và chữa bệnh mất ngủ, cao huyết áp, tiểu đường, giảm cân rất tốt; đặc biệt, phòng ngừa ung thư và ức chế sự phát triển của các khối u khác; Lợi tiểu mạnh; giải độc gan và thận, ngăn ngừa xơ vữa động mạch máu; Ức chế và tiêu diệt vi khuẩn; có tác dụng chống viêm, chống dị ứng và duy trì trạng thái bình thường của tuyến giáp.

Để sản phẩm vươn xa và mở rộng tiêu thụ, gia tăng giá trị, anh Trọng đã vay vốn đầu tư xưởng chế biến khép kín theo công nghệ của Đài Loan bằng sấy lạnh (sấy thăng hoa) âm 60 độ C, bảo đảm gần như giữ nguyên màu sắc và hoạt chất có trong Trà hoa vàng. Một mẻ sấy lạnh 50 kg hoa tươi trong thời gian 18 giờ thì được 5 kg sản phẩm Trà hoa vàng khô (10 kg hoa vàng tươi thì được 1 kg sản phẩm Trà hoa vàng khô). Giá sản phẩm Trà hoa vàng khô hiện là 24 triệu đồng/kg, không có đủ cung ứng cho khách hàng trong nước. Một ha trồng Trà hoa hàng hiện nay chế biến bán thu được hơn 1 tỷ đồng/ha/năm. Năm 2024, doanh thu đạt hơn 2 tỷ đồng. Dự kiến năm 2025, doanh thu từ bán chè đạt từ 2 tỷ đồng trở lên,

Trà hoa vàng của Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tam Đảo do anh Trịnh Hoàng Trọng điều hành vài năm trước có xuất khẩu sang Nhật Bản, và hiện tại sản phẩm Trà hoa vàng làm ra không đủ cung ứng cho thị trường, bở sản phẩm làm ra được những người biết đến đặt mua từ trước. Để nhân rộng mô hình trồng cây dược liệu quý này, gia đình Trịnh Hoàng Trọng còn ươm bán cây giống trà hoa vàng cho bà con trong vùng tăng thêm thu nhập. Sản phẩm dược liệu Trà hoa vàng của anh Trịnh Đình Trọng đang làm thủ tục đăng ký công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2025.

Sản phẩm Trà hoa vàng đóng hộp uy tín của Công ty cổ phần đầu tư Thương mại dịch vụ Tam Đảo.

Ông Nakamuara, Phó Chủ tịch Tập đoàn Today Nhật Bản đã đến Tam Đảo khảo sát đất, khí hậu, cây giống, cho rằng, Trà hoa vàng ở Tam Đảo là tốt nhất, là giống Trà hoa vàng camellia Ensis có hàm lượng saponin cao hơn so với các nơi khác, có tác dụng chống ung thư rất tốt. Loại Trà hoa vàng này ở Nhật Bản rất quý, đắt đỏ, chỉ giới thượng lưu mới dùng. ản phẩm Trà hoa vàng của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ Tam Đảo.

Trà hoa vàng hiện được đánh giá là một trong những cây dược liệu quý được tỉnh rất chú trọng, quan tâm bảo tồn phát triển. Từ mô hình phát triển cây Trà hoa vàng - loại cây dược liệu đem lại hiệu quả kinh tế cao của Công ty cổ phần đầu tư Thương mại dịch vụ Tam Đảo Trịnh Hoàng Trọng đang trở thành hạt nhân quan trọng để thúc đẩy hình thành vùng dược liệu Trà hoa vàng quy mô lớn tại xã Tam Dương Bắc và một số xã ở dưới chân núi Tam Đảo, kết hợp với phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng trong những năm tới mag lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững.

Xuân Hùng