Bò tái kiến đốt - đặc sản lạ lùng của núi rừng Tam Đảo

Tam Đảo, vùng đất mộng mơ với khí hậu mát lành và đặc sản su su xanh ngát, còn ẩn chứa một báu vật ẩm thực “độc nhất vô nhị” của đồng bào Sán Dìu: Bò tái kiến đốt. Món ăn mang cái tên kỳ lạ và phương thức chế biến đầy tò mò này không chỉ là trải nghiệm vị giác mà còn là câu chuyện văn hóa cần được gìn giữ.

Bò tái kiến đốt theo cách làm nguyên bản, thịt bò tươi, nóng hổi vừa mổ sẽ được cắt thành từng miếng dày khoảng 1-2cm, rồi đem treo ngay cạnh các tổ kiến rừng trên cây

Kỳ công chế biến: Hương vị từ nọc kiến rừng

Bò tái kiến đốt, đặc sản truyền thống của người dân tộc Sán Dìu, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ phương pháp chế biến. Theo cách làm nguyên bản, thịt bò tươi, nóng hổi vừa mổ sẽ được cắt thành từng miếng dày khoảng 1-2cm, rồi đem treo ngay cạnh các tổ kiến rừng trên cây.

Người dân dùng que chọc cho đàn kiến bung ra, bâu kín và đốt miếng thịt. Điều đặc biệt, mỗi loại kiến lại mang đến một tầng hương vị khác nhau như: Kiến vống đỏ tạo mùi thơm chua đặc trưng; kiến vống đen mang mùi thơm hắc; kiến bồ nọt có vị cay ngọt; kiến ngạt cho mùi thơm như cà cuống.

Thịt bò tươi được tẩm ướp với gia vị núi rừng như mắc khén, hạt dổi, gừng, sả, ớt

Sau khi “tắm kiến” đủ độ, thịt được đem về, rửa qua nước muối loãng cho sạch rồi thui trên bếp than hồng cho chín tái. Miếng thịt săn lại, chảy nước “xèo xèo”, tỏa mùi thơm nức. Thao tác lật thịt phải nhanh tay để miếng thịt chín tái hồng hào, mềm mọng bên trong, lớp ngoài hơi xém cạnh. Miếng thịt đạt chuẩn sẽ được thái mỏng, bày cùng rau sống, khế chua, chuối chát.

Hồi sinh đặc sản nhờ du khách tò mò

Món bò tái kiến đốt đang dần vắng bóng trong bữa ăn hằng ngày của người dân địa phương. Tuy nhiên, chính sự tò mò và nhu cầu của du khách đã thôi thúc các nhà hàng quyết tâm khôi phục và đưa món ăn này trở thành đặc sản.

Chị Trần Thị Quỳnh Anh, Chủ nhà hàng Thiên Cầm, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: "Rất nhiều khách du lịch từ tỉnh ngoài đến hỏi món bò tái kiến đốt. Điều đó khiến tôi quyết tâm tìm hiểu, học lại cách làm từ các bà, các mẹ người dân tộc Sán Dìu để tạo nên một đặc sản mang tính lịch sử, bản sắc cho địa phương".

Thịt được mang đi phơi nắng khoảng 2-3 tiếng để bề mặt săn lại, giữ độ dẻo và độ tươi bên trong

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giữ hương vị, các nhà hàng hiện nay đã điều chỉnh phương pháp chế biến. Bếp trưởng Ngà Văn Duy (Nhà hàng Thiên Cầm) tiết lộ: “Thịt bò tươi được tẩm ướp với gia vị núi rừng như mắc khén, hạt dổi, gừng, sả, ớt. Sau đó, thịt được mang đi phơi nắng khoảng 2-3 tiếng (tùy thời tiết) để bề mặt săn lại, giữ độ dẻo và độ tươi bên trong. Thịt được nướng trên than củi (để dậy mùi nhất) hoặc chảo chiên không dầu chỉ trong 5-10 phút, nhanh tay lật đều để chín tái, bên trong còn đỏ tươi, rớm máu”.

Linh hồn của món ăn: Muối kiến “đánh thức” giác quan

Linh hồn của bò tái kiến đốt nằm ở nước chấm. Ngoài nước tương truyền thống (làm từ ngô và đậu tương), điểm nhấn chính là muối kiến - một sáng tạo dựa trên nguyên tắc truyền thống như: Muối kiến nguyên bản sẽ giữ vị chua đậm của nọc kiến rừng; muối kiến pha gia vị được giã cùng gừng, sả, ớt, giảm độ chua nhưng tăng độ cay nồng và thơm hắc.

Thịt được nướng trên than củi hoặc chảo chiên không dầu chỉ trong 5-10 phút

Chị Phùng Thị Thơ, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ hào hứng chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ thịt bò ta sẽ dai, nhưng món này lại rất mềm. Khi chấm với muối kiến, nó giống như “đánh ù” giác quan. Cái vị chua đặc trưng của nọc kiến, kết hợp vị cay nồng của hạt dổi, mắc khén tạo nên một hương vị khác hẳn".

Thực khách sẽ cuộn miếng thịt bò mềm mọng trên lá rau sống, thêm lát chuối chát, khế chua rồi chấm vào bát nước chấm sóng sánh. Sự hòa quyện của mùi thơm độc đáo từ thịt, vị chua, ngọt, chát từ gia vị kèm theo tạo nên ấn tượng khó quên.

Khi ăn chấm với muối kiến vị chua đặc trưng của nọc kiến, kết hợp vị cay nồng của hạt dổi, mắc khén tạo nên một hương vị khác

Đặc biệt, món ăn này còn được người dân bản địa coi là một vị thuốc dân gian, hỗ trợ tiêu hóa, chữa các bệnh về thần kinh hoặc thấp khớp, nhờ nọc kiến rừng trong Đông y là một vị thuốc quý.

Du khách có thể tìm thưởng thức món bò tái kiến đốt tại một số nhà hàng đặc sản ở Tam Đảo, với giá khoảng 150.000 – 200.000 đồng/đĩa (đủ cho 2 người). Đây chắc chắn là trải nghiệm ẩm thực độc đáo, đậm chất núi rừng không thể bỏ qua khi đến Tam Đảo.

Ngọc Thắng