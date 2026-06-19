Trà Quê Việt - tinh hoa từ thiên nhiên

Trong nhịp sống hiện đại, xu hướng tìm về các thức uống thuần tự nhiên, lành tính đang trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng. Đáp ứng nhu cầu ấy, các sản phẩm trà của Công ty Cổ phần tinh chất Quê Việt (xã Tam Dương) đã nhanh chóng khẳng định vị thế nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nguồn nông sản thuần khiết và công nghệ chế biến hiện đại. Không chỉ là thức uống thanh lọc cơ thể, mỗi tách trà còn là sự kết tinh hương vị an lành, mang trọn tinh túy từ thiên nhiên.

Các sản phẩm của Công ty Cổ phần tinh chất Quê Việt giữ trọn dưỡng chất tự nhiên nhờ quy trình chế biến khép kín, đạt chuẩn ISO 22000:2018.

Giữa bối cảnh thị trường thực phẩm và đồ uống cạnh tranh khốc liệt, Công ty Cổ phần tinh chất Quê Việt (Quê Việt) vẫn kiên định với lối đi riêng. Thay vì chạy theo các dòng sản phẩm công nghiệp hay xu hướng ngắn hạn, doanh nghiệp lựa chọn kiên định dựa trên nền tảng nông nghiệp truyền thống để kiến tạo giá trị bền vững. Để khẳng định uy tín thương hiệu, Quê Việt tập trung nghiên cứu và cho ra mắt các dòng sản phẩm chủ đạo như trà gạo lứt, ngũ cốc dinh dưỡng Good Lứt. Mỗi sản phẩm không đơn thuần là hàng hóa thương mại, mà còn mang theo tâm huyết trân trọng giá trị tự nhiên và sức khỏe cộng đồng.

Điểm chung dễ nhận thấy trong các sản phẩm của Quê Việt chính là tính thuần tự nhiên. Nguyên liệu đầu vào đều là những loại nông sản quen thuộc trong đời sống người Việt, được lựa chọn kỹ lưỡng từ các vùng nguyên liệu uy tín, cam kết không sử dụng hóa chất độc hại hay chất bảo quản. Tiêu biểu như sản phẩm trà gạo lứt, đây là sự kết hợp hài hòa giữa gạo lứt và nhiều loại hạt, thảo mộc quý như đậu đen xanh lòng, đậu đỏ, kỷ tử, hoa nhài và cỏ ngọt. Nhờ quy trình chế biến khép kín, mỗi thành phần đều giữ được hương vị nguyên bản cùng giá trị dinh dưỡng vốn có, tạo nên thức uống thơm nhẹ, thanh mát và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Xác định chất lượng là “chìa khóa vàng” để chiếm lĩnh thị trường, Quê Việt đã đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị sản xuất hiện đại. Áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến trong các khâu sơ chế, sấy lạnh, sao vàng hạ thổ và đóng gói tự động. Đặc biệt, hướng tới chuẩn mực quốc tế, toàn bộ sản phẩm của Quê Việt được chế biến tại nhà máy đạt chứng nhận ISO 22000:2018.

Chính sự bứt phá về mặt công nghệ này đã giúp sản phẩm trà gạo lứt giữ trọn hàm lượng vi chất tự nhiên. Năm 2022, dòng sản phẩm chủ lực này chính thức được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên hành trình khẳng định thương hiệu trà Quê Việt.

Trà gạo lứt Quê Việt, tinh hoa từ tự nhiên.

Sự đầu tư bài bản và tư duy nhạy bén của Ban Giám đốc công ty đã mang lại những con số tăng trưởng vô cùng ấn tượng. 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Quê Việt đạt gần 20 tỷ đồng, tạo ra nguồn nội lực vững chắc cho doanh nghiệp. Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, nhiều sản phẩm trà của Quê Việt đã chính thức “xuất ngoại” sang thị trường Mỹ - một trong những thị trường có tiêu chuẩn kiểm định khắt khe nhất thế giới.

Bước đi chiến lược này đã mang lại nguồn thu lớn, đồng thời khẳng định vị thế vững chắc của nông sản Việt trên trường quốc tế. Song hành cùng sự phát triển kinh tế, Quê Việt còn đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương bằng việc giải quyết việc làm ổn định cho hơn 10 lao động với mức thu nhập trung bình 8 triệu đồng/người/tháng.

Đến nay, danh mục sản phẩm của Quê Việt ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường với các dòng trà và thực phẩm bổ dưỡng như trà đông trùng hạ thảo, trà gạo lứt hoa cúc, granola siêu hạt, sữa hạt dinh dưỡng, trà đậu đen kỷ tử, hoa hồng tía tô... Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm từ tinh bột nghệ, ngũ cốc dinh dưỡng cũng nhận được sự quan tâm, tin tưởng lớn từ người tiêu dùng.

Nhận diện thương mại điện tử là kênh phân phối sống còn trong thời đại số, ngay từ những ngày đầu thành lập, Quê Việt đã xây dựng hạ tầng công nghệ. Số hóa quy trình quản lý thông qua hệ thống website chuyên nghiệp, phần mềm bán hàng thông minh, đồng thời kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội lớn. Việc ứng dụng linh hoạt các công cụ trực tuyến như Zalo, Zoom giúp duy trì mạch kết nối thông suốt giữa các bộ phận và hệ thống đại lý vững chắc với hơn 50 chi nhánh, nhà phân phối trên khắp cả nước.

Chia sẻ về định hướng của công ty trong thời gian tới, ông Nguyễn Kao Toản - Giám đốc Công ty Cổ phần tinh chất Quê Việt nhấn mạnh: "Lấy sức khỏe cộng đồng làm kim chỉ nam, Quê Việt chú trọng đầu tư công nghệ chế biến sâu để đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm sạch. Thành công từ những đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ chính là bệ phóng để chúng tôi tiếp tục nâng cấp mẫu mã, chuẩn hóa các tiêu chuẩn khắt khe nhất, từ đó đưa dòng trà gạo lứt và các nông sản chủ lực chinh phục thêm nhiều thị trường quốc tế, khẳng định vững chắc vị thế của một thương hiệu thuần Việt".

Trần Tỉnh