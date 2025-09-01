Trại giam Vĩnh Quang công bố quyết định đặc xá cho 410 phạm nhân

Sáng 1/9, tại Trại giam Vĩnh Quang (xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) đã diễn ra Lễ công bố quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 của Chủ tịch nước.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó cục trưởng Cục C11, Ủy viên Ban Chỉ đạo đặc xá năm 2025 của Bộ Công an; Cao Viết Lực, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Thanh Danh, Phó chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ; Đại tá Trương Duy Tuấn, Giám thị Trại giam Vĩnh Quang; đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, một số cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng C11 và các đại biểu dự lễ công bố

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trại giam Vĩnh Quang đã công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 410 phạm nhân, trong đó có 38 phạm nhân là người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Vĩnh Quang.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long khẳng định: Đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân, nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong các trường hợp đặc biệt. Qua đó động viên, khuyến khích người bị kết án phạt tù biết ăn năn, hối cải, tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

Qua kết quả xét đặc xá tại Trại giam Vĩnh Quang, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long đã ghi nhận tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã giúp các phạm nhân từ bỏ thói xấu, tuân thủ nội quy, tích cực lao động và học tập để làm lại cuộc đời. Đồng chí yêu cầu các phạm nhân tại Trại giam Vĩnh Quang được đặc xá đợt này khi trở về với gia đình, xã hội cần nỗ lực vượt qua những mặc cảm, khó khăn, thử thách để bước vào một hành chính mới- hành trình hướng thiện, cống hiến và khẳng định giá trị bản thân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng C11 - Bộ Công an cùng các đại biểu trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long đề nghị các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá trở về hãy luôn dang rộng vòng tay, tạo mọi điều kiện thuận lợi để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, không kỳ thị để người được đặc xá không tái phạm và vi phạm pháp luật.

Hoàng Nga