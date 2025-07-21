Trải nghiệm chuyến đi Hong Kong thú vị cùng tour du lịch của Đất Việt Tour

Hồng Kông là điểm đến thu hút đông đảo du khách hiện nay. Sở hữu nhiều tọa độ du lịch hấp dẫn cùng nhịp sống sôi động, khám phá Hong Kong luôn mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị. Đất Việt Tour tự hào là đơn vị du lịch uy tín cung cấp cho du khách tour khám phá Hong Kong chất lượng.

Du lịch Hong Kong có gì hấp dẫn?

Nhắc đến du lịch Châu Á thì Hong Kong là điểm đến mà bạn không nên bỏ qua. Mỗi thời điểm trong năm, Hong Kong đều mang những nét đẹp riêng. Hong Kong có những danh thắng tự nhiên tuyệt đẹp, địa điểm vui chơi, giải trí hoành tráng và những khu chợ đêm náo nhiệt. Một số điểm đến mà bạn không nên bỏ qua trong tour Hong Kong là:

- Victoria Peak: Đây là địa điểm để bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Hong Kong, đặc biệt là vào ban đêm khi thành phố lên đèn.

- Đại lộ Tsim Sha Tsui: Đại lộ mang lại tầm nhìn tuyệt đẹp ra Cảng Victoria và đường chân trời của Hong Kong.

- Lan Kwai Fong: Đây là khu vực sôi động với nhiều quán bar, nhà hàng và câu lạc bộ đêm.

- Disneyland Hong Kong: Công viên giải trí nổi tiếng với nhiều khu vui chơi và các chương trình biểu diễn thú vị.

- Chùa Man Mo: Ngôi chùa cổ kính Man Mo được xây dựng từ thế kỷ 19, thờ các vị thần Văn và Vũ.

Hong Kong còn được mệnh danh là “Thiên đường shopping bậc nhất châu Á” làm say lòng không biết bao nhiêu tín đồ mua sắm. Bạn có thể tìm tất cả mọi thứ ở các trung tâm thương mại từ những món hàng tầm trung đến đến những món hàng đắt tiền. Ngoài ra, Hong Kong còn chinh phục du khách bởi nét ẩm thực đa dạng. Các món ăn mà bạn nên thưởng thức khi đến đây là: Vịt quay, dimsum, mì hoành thánh, chân gà tẩm vị, bánh củ cải,...

Đất Việt Tour - Đồng hành cùng bạn khám phá Hong Kong

Đất Việt Tour là đơn vị du lịch lữ hành uy tín được đông đảo du khách tin tưởng lựa chọn. Với hơn 23 năm hình thành và phát triển, đơn vị đã tạo dựng được niềm tin với khách hàng bằng những tour du lịch chất lượng cao. Tour Hong Kong là một trong những tour du lịch được nhiều người lựa chọn tại Đất Việt Tour.

Đến với Đất Việt Tour, bạn sẽ được tư vấn tận tình để chọn được tour du lịch phù hợp. Các sản phẩm du lịch được thiết kế cẩn thận, giúp du khách có hành trình khám phá Hong Kong trọn vẹn nhất. Từ phương tiện di chuyển, lưu trú cho đến địa điểm tham quan, ẩm thực đều được chọn lọc cẩn thận. Tất cả nhằm đảm bảo mang đến cho bạn chuyến du lịch nhiều kỷ niệm.

Hành trình du lịch đáng nhớ cùng Đất Việt Tour

Đất Việt Tour là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch. Đơn vị mang đến cho du khách nhiều sự lựa chọn với các tour du lịch trong nước và quốc tế. Đơn vị liên tục khai thác các điểm tham quan mới tạo nên sự chất lượng và hấp dẫn trên các hành trình du lịch. Tour Phan Thiết , tour Đà Lạt, tour Trung Quốc,... được thiết kế cẩn thận của Đất Việt Tour sẽ giúp bạn có trải nghiệm du lịch tuyệt vời.

Sự hài lòng của khách hàng luôn là yếu tố được Đất Việt Tour đặt lên hàng đầu. Đội ngũ nhân viên trẻ trung của đơn vị luôn nhiệt tình tư vấn và hỗ trợ khách hàng chọn được tour du lịch phù hợp. Giá cả tour du lịch luôn ở mức cạnh tranh. Đất Việt Tour có quà tặng đa dạng và nhiều chương trình khuyến mãi cực kì hấp dẫn để dành tặng khách hàng.

Đất Việt Tour luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách trong hành trình du lịch. Để được cung cấp các tour du lịch chất lượng, bạn có thể liên hệ vào thông tin bên dưới.

