Trại tạm giam số 3 công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 17 phạm nhân

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 1/9, Trại tạm giam số 3 (Công an tỉnh Phú Thọ) tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước, tha tù trước thời hạn cho 17 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại.

Dự buổi lễ có đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, một số phòng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương cùng gia đình các phạm nhân. Thượng tá Phạm Hùng – Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Giám thị Trại tạm giam số 3 chủ trì.

Thượng tá Đinh Thu Hằng - Phó Giám thị Trại tạm giam số 3 công bố Quyết định đặc xá

Tại buổi lễ, Thượng tá Đinh Thu Hằng – Phó Giám thị Trại tạm giam số 3 công bố Quyết định đặc xá (đợt 2) năm 2025. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy trại giam, hoàn thành xong các nghĩa vụ dân sự, tiền phạt và bồi thường theo quy định.

Phát biểu động viên, Thượng tá Đinh Thu Hằng đề nghị những người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm pháp luật, trở thành công dân có ích. Đồng thời mong cấp ủy, chính quyền và các tổ chức xã hội quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để họ tái hòa nhập cộng đồng.

Thượng tá Phạm Hùng - Giám thị Trại tạm giam số 3 trao quyết định cho phạm nhân được đặc xã

Thượng tá Phạm Hùng, Giám thị trại tạm giam số 3 khẳng định: “Đặc xá là chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, thể hiện tính nhân đạo sâu sắc đối với người phạm tội biết ăn năn, hối cải”. Ông nhắn nhủ các phạm nhân sau khi trở về cần nỗ lực làm ăn, tránh tái phạm, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để trở thành công dân tốt.

Quang cảnh Lễ công bố Quyết định đặc xá lần 2 năm 2025

Thượng tá Bùi Đức Bình – Phó Giám thị Trại tạm giam số 3 cho biết, dịp này toàn tỉnh Phú Thọ có 53 phạm nhân được đặc xá, trong đó riêng Trại tạm giam số 3 có 17 người. Chính sách đặc xá đã trao cho những người từng lầm lỗi cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời. Trại cũng động viên những phạm nhân đang chấp hành án tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để sớm đủ điều kiện hưởng sự khoan hồng của Nhà nước.

Ngay sau buổi lễ, các phạm nhân được đặc xá đã hoàn tất thủ tục giấy tờ theo quy định. Trại tạm giam số 3 đã thông báo đến chính quyền địa phương để phối hợp quản lý, hỗ trợ, giúp họ nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng.

Đàm Quang