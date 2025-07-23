Trạm Thản sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trạm Thản, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến diễn ra từ ngày 28 - 29/7/2025. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị được xã thực hiện khẩn trương, đúng quy định để Đại hội được tổ chức thành công, tạo tiền đề vững chắc, thể hiện khát vọng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.

Sản phẩm mật ong của xã đạt chuẩn OCOP được thị trường ưa chuộng, tin dùng.

Xã Trạm Thản được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của các xã: Trạm Thản, Trung Giáp, Tiên Phú thuộc huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (cũ). Sau sáp nhập, xã có diện tích 32,60 km2, quy mô dân số trên 16.000 người với 28 khu dân cư.

Đảng bộ xã Trạm Thản có 6 chi, đảng bộ cơ sở, 37 chi bộ trực thuộc. Song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Đảng ủy xã đã nghiêm túc quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Đảng ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội; thành lập các tiểu ban giúp việc, xây dựng dự thảo các văn kiện quan trọng của Đại hội, trọng tâm là Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ...

Công tác chuẩn bị báo cáo chính trị được xác định là nhiệm vụ trung tâm, thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Dự thảo báo cáo chính trị được Đảng uỷ xã xây dựng trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy và tình hình thực tế ở địa phương để đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025 cũng như đề ra các giải pháp thực hiện có tính khả thi trong nhiệm kỳ tới, nhất là xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để phát triển.

Cây chè được xác định là cây chủ lực của xã để phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, đó là: Phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung huy động mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Tăng cường mở rộng liên kết kinh tế vùng, thu hút đầu tư. Kết hợp hài hòa phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân... Đảng ủy xã cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá là “Đẩy mạnh xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; phát triển thương mại, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa”.

Việc xác định khâu đột phá được Ban Chấp hành Đảng bộ tập trung nghiên cứu, định hướng phát triển phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông đóng vai trò then chốt, “đi trước, đón đầu”, mở đường cho kinh tế - xã hội phát triển. Địa bàn giáp ranh với xã Dân Chủ - địa phương có Khu Công nghiệp Phù Ninh đang được đầu tư có quy mô hơn 400 ha là điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ của xã. Phát huy tiềm năng, thế mạnh các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như: Chè, mật ong, đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 Sao, 4 Sao để phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị tăng thêm của sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Công tác tuyên truyền, các điều kiện đảm bảo phục vụ đại hội Đảng bộ được xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chu đáo. Các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nỗ lực lao động sản xuất... nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I.

Cờ Tổ quốc, pano, khẩu hiệu được treo trên tuyến đường trục chính của xã chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của địa phương.

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản là tiền đề để Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trạm Thản, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra thành công, tốt đẹp, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng bứt phá của xã.

Lệ Oanh