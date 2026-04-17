Trận chiến thành Troy trong phim Nolan “gây choáng ngợp”

Đại cảnh trận chiến thành Troy trong “The Odyssey” của Christopher Nolan gây ấn tượng nhờ dàn dựng tiết chế kỹ xảo, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi.

Theo Variety, dù chưa công bố, trailer mới của The Odyssey lần đầu trình chiếu tại CinemaCon - sự kiện thường niên của ngành phát hành phim Hollywood, hôm 15/4. Đoạn giới thiệu tập trung vào trường đoạn “con ngựa thành Troy” - một trong những tình tiết nổi tiếng nhất sử thi.

Tạo hình của Matt Damon trong phim "The Odyssey". Ảnh: Universal Pictures

Trailer mở đầu với hình ảnh Odysseus (Matt Damon đóng) trong trạng thái tiều tụy, hỏi nữ thần Calypso (Charlize Theron) về quá khứ và gia đình của ông. Sau đó, trailer chuyển sang cảnh vua Menelaus (Jon Bernthal) kể cho Telemachus (Tom Holland) câu chuyện chiến đấu ở thành Troy.

Phân đoạn tái hiện mưu kế của quân lính Hy Lạp với nhịp điệu dồn dập. Họ ẩn mình trong tượng gỗ khổng lồ trôi dạt trên biển, trước khi được kéo vào thành. Khi quân Troy dùng kiếm kiểm tra, một nhát đâm xuyên vào bên trong khiến một binh sĩ bị thương, buộc những người còn lại phải bịt miệng anh ta để giữ bí mật.

Không khí căng thẳng đẩy lên cao khi màn đêm buông xuống. Từ bên trong con ngựa, các binh sĩ đồng loạt xuất kích. Menelaus giương cung, còn Odysseus nhanh chóng hạ gục đối phương. Cánh cổng thành sau đó bị mở tung, để lộ lực lượng chờ sẵn bên ngoài, trong đó có Agamemnon (Benny Safdie).

Trích đoạn chiếu ở CinemaCon còn có cảnh vượt bão trên biển và cuộc đối đầu sinh vật khổng lồ Polyphemus. Hành trình Odysseus tìm đường trở về đoàn tụ với vợ con gắn liền yếu tố thần thoại như Cyclops - người khổng lồ chỉ có một con mắt nằm ở giữa trán, sinh vật huyền thoại siren - nổi tiếng với tiếng hát quyến rũ chết người nhằm dẫn dụ thủy thủ đâm tàu vào đá ngầm hay phù thủy Circe có khả năng biến người thành thú.

Giới phê bình đánh giá cao không khí sử thi cùng phần hình ảnh tạo ấn tượng mạnh. Theo trang The Playlist, trailer phần nào cho thấy mức độ đầu tư của tác phẩm phong cách kể chuyện của Christopher Nolan. Với tiêu chí không muốn lạm dụng kỹ xảo, đạo diễn ưu tiên ghi hình tại bối cảnh thật và các yếu tố dàn dựng thực tế.

Deadline nhận định trailer thể hiện phim mang màu sắc bí ẩn thay vì chỉ là bom tấn thị giác. Trang The Comic Book cho rằng khi bộ phim ra rạp, Christopher Nolan nhiều khả năng cài cắm thêm những yếu tố bất ngờ trong câu chuyện quen thuộc. Trước đó, trailer đầu tiên ra mắt cuối năm ngoái nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hơn 45 triệu lượt xem.

Theo Hollywood Reporter, khi đạo diễn Christopher Nolan xuất hiện trên sân khấu CinemaCon, nhiều khán giả vỗ tay chào đón ông. Nhà làm phim cho biết chọn chuyển thể trường ca Odyssey do câu chuyện mang tính kinh điển, lôi cuốn nhiều thế hệ suốt 3.000 năm. “Tôi muốn nắm bắt cơ hội để đưa nó đến với khán giả hiện đại”, Nolan cho biết.

Theo đạo diễn, dự án ghi hình ở nhiều nơi trên thế giới như Morocco, Hy Lạp, Italy, Iceland và Scotland, với điều kiện khắc nghiệt. Ông cho biết quá trình quay phim là một “cơn ác mộng” theo nghĩa tích cực, nhấn mạnh những khó khăn là điều cần thiết để truyền tải đúng tinh thần của câu chuyện.

Với kinh phí ước tính 250 triệu USD, The Odyssey là dự án tốn kém nhất của Christopher Nolan, đồng thời là bộ phim đầu tiên của ông được quay hoàn toàn bằng phim IMAX 70 mm. Trước đó, các tác phẩm của ông như Oppenheimer hay loạt The Dark Knight góp phần đưa định dạng này trở nên phổ biến với khán giả đại chúng. Dàn diễn viên quy tụ nhiều ngôi sao như Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson hay Charlize Theron.

Tháng 7/2025, nhiều rạp chiếu tại Mỹ, Canada và một số nước châu Âu thông báo bán hết vé ở định dạng này sau hơn một giờ mở bán. Việc mở bán trước một năm là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chiếu rạp. Lượng vé được bán ra thu về khoảng 1,5 triệu USD (gần 40 tỷ đồng).

Tác phẩm gần đây nhất của Nolan là Oppenheimer, giành bảy giải Oscar năm 2024. Trong một cuộc phỏng vấn với Variety năm 2023, đạo diễn cho biết chỉ thực hiện những dự án khiến ông cảm thấy hoàn toàn làm chủ. Theo đạo diễn, dù ý tưởng ban đầu có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, tác phẩm khi hoàn thành phải mang dấu ấn cá nhân.

Trường ca Odyssey của Hy Lạp được coi là kiệt tác trong nền văn học thế giới dù rất khó để xác minh và đưa ra thông tin chính xác về hoàn cảnh, xuất xứ. Tác phẩm được cho là của tác giả Homer - sống vào đầu thế kỷ thứ VIII trước Công nguyên. Ông là nhà văn, người hát rong chuyên kể những truyền thuyết thời Hy Lạp cổ. Hai tác phẩm của ông là Iliad và Odyssey được ghi chép lại vào thế kỷ thứ VI trước Công nguyên theo lệnh của bạo chúa Athena lúc bấy giờ là Peisistratos.

Tác phẩm dài 12.110 câu, chia thành 24 khúc, mỗi khúc có độ dài ngắn khác nhau. Khúc 6 ngắn nhất có 331 câu thơ, khúc 4 dài nhất với 847 câu thơ. Odyssey gồm hai câu chuyện chính: quá trình Odysseus lấy lại vương quốc và người vợ Penelope thủy chung trải qua năm tháng hãi hùng vẫn kiên nhẫn chờ chồng.

Theo Vnexpress