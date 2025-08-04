Trang bị kỹ năng đảm bảo an toàn học đường cho 350 cán bộ quản lý

{title}
Ngày 4/8, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục An toàn Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng giảng dạy phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh, chuẩn bị cho năm học 2025 – 2026. Tham dự buổi tập huấn có 350 cán bộ quản lý đến từ các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS, THPT, Phổ thông Dân tộc nội trú và cán bộ, chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội ở các xã, phường thuộc tỉnh Hòa Bình cũ.
Quang cảnh lớp tập huấn.
Tại chương trình, các chuyên gia đã chia sẻ 6 chuyên đề trọng tâm gồm: kỹ năng phòng chống ma túy và các chất gây nghiện; xử lý ngạt nước, đuối nước; ứng phó khi xảy ra hỏa hoạn; xử lý hóc, sặc dị vật đường thở; phòng chống bắt cóc, xâm hại trẻ em; và phòng chống bạo lực học đường.
Chuyên gia chia sẻ kỹ năng xử lý ngạt nước, đuối nước.
Phát biểu tại buổi tập huấn, đại diện Sở GD&ĐT nhấn mạnh: “An toàn trường học là một trong những yếu tố then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học, đến sự phát triển thể chất, tinh thần và nhân cách của học sinh. Trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến an toàn trường học là vô cùng cần thiết”.
Học viên tham gia lớp tập huấn chăm chú nghe giảng.
Lớp tập huấn không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ quản lý trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện mà còn là dịp để chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong công tác đảm bảo an toàn học đường. Đại diện Sở GD&ĐT đề nghị các học viên nghiêm túc học tập, tích cực trao đổi và vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bền vững.
Hồng Duyên
