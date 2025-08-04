Giáo dục
Trang bị kỹ năng đảm bảo an toàn học đường cho 350 cán bộ quản lý

Ngày 4/8, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục An toàn Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng giảng dạy phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh, chuẩn bị cho năm học 2025 – 2026. Tham dự buổi tập huấn có 350 cán bộ quản lý đến từ các trường Tiểu học, THCS, TH&THCS, THPT, Phổ thông Dân tộc nội trú và cán bộ, chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội ở các xã, phường thuộc tỉnh Hòa Bình cũ.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại chương trình, các chuyên gia đã chia sẻ 6 chuyên đề trọng tâm gồm: kỹ năng phòng chống ma túy và các chất gây nghiện; xử lý ngạt nước, đuối nước; ứng phó khi xảy ra hỏa hoạn; xử lý hóc, sặc dị vật đường thở; phòng chống bắt cóc, xâm hại trẻ em; và phòng chống bạo lực học đường.

Chuyên gia chia sẻ kỹ năng xử lý ngạt nước, đuối nước.

Phát biểu tại buổi tập huấn, đại diện Sở GD&ĐT nhấn mạnh: “An toàn trường học là một trong những yếu tố then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học, đến sự phát triển thể chất, tinh thần và nhân cách của học sinh. Trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến an toàn trường học là vô cùng cần thiết”.

Học viên tham gia lớp tập huấn chăm chú nghe giảng.

Lớp tập huấn không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ quản lý trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện mà còn là dịp để chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong công tác đảm bảo an toàn học đường. Đại diện Sở GD&ĐT đề nghị các học viên nghiêm túc học tập, tích cực trao đổi và vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bền vững.

Hồng Duyên


Không để sinh viên bỏ học vì khó khăn tài chính

Không để sinh viên bỏ học vì khó khăn tài chính
2025-08-10 16:10:00

Nhằm giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên an tâm học tập, gần đây các trường đại học đã chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực như...

Bế mạc Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025

Bế mạc Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025
2025-08-08 13:02:00

Sau 3 ngày từ 6-8/8, Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là kỳ trại hè đặc biệt, gắn với dấu mốc kỷ niệm 20 năm thành lập và có quy mô,...

“Thắp chữ” giữa lưng chừng núi

“Thắp chữ” giữa lưng chừng núi
2025-08-02 11:37:00

baophutho.vn Khoảng cuối năm 2020, tại một số xã vùng cao như: Bao La, Tân Pheo, Đà Bắc... có những lớp học đặc biệt được mở sau mỗi mùa gặt. Lớp học không...

Khuyến học ở dòng họ Lê Văn

Khuyến học ở dòng họ Lê Văn
2025-08-01 13:06:00

baophutho.vn Những năm qua, tỉnh Phú Thọ luôn được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã...

