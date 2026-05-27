Trắng đêm dập lửa vụ cháy tại Công ty SYC Green World, Khu công nghiệp Bình Xuyên 1

Thông tin từ lực lượng chức năng, đêm 26/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty TNHH SYC Green World thuộc Khu công nghiệp Bình Xuyên 1, xã Bình Nguyên.
Hiện trường vụ cháy.
Ngay sau khi nhận tin báo về vụ cháy lúc 22h, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ (PC07) đã điều động lực lượng, phương tiện (xe chữa cháy, xe thang, xe chở nước... cùng các trang thiết bị) của Đội Công tác cứu nạn, cứu hộ và 5 Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các khu vực Bình Xuyên, Tam Đảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Phúc Yên hiệp đồng dập lửa, chống cháy lan, di chuyển tài sản ra nơi an toàn.
Đồng thời, Phòng PC07 đã huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy, máy múc của các công ty trong Khu công nghiệp Bình Xuyên hỗ trợ công tác chữa cháy. Phòng PC07 Công an Thành phố Hà Nội cũng chi viện 3 xe chữa cháy đến hiện trường hỗ trợ dập lửa.
Lực lượng chữa cháy xuyên đêm dập lửa.
Công ty TNHH SYC Green World hoạt động trong lĩnh vực tái chế phế liệu. Ngọn lửa bùng phát tại xưởng 2 của công ty rồi lan nhanh do chất cháy chủ yếu là vật liệu nhựa. Khu xưởng 2 rộng, kết cấu khung thép, mái tôn, diện tích hàng nghìn m2. Dưới sức nóng của ngọn lửa, khung nhà xưởng bị sập khiến công tác dập tắt hoàn toàn ngọn lửa gặp nhiều khó khăn, do lửa vẫn âm ỉ bên trong.
Thời tiết oi nóng suốt đêm cùng nhiệt lượng tỏa ra từ đám cháy khiến lực lượng chữa cháy gặp nhiều vất vả. Các chiến sĩ liên tục phun nước làm mát xuyên đêm nhằm ngăn cháy lan sang xưởng 1 của công ty. Đến 0h30 rạng sáng 27/5, đám cháy cơ bản được kiểm soát, hạn chế tối đa thiệt hại cho doanh nghiệp. Sáng nay 27/5, Phòng PC07 duy trì lực lượng phun nước làm mát, dập tàn lửa tại xưởng 2.
Vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
P.V
