Trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho tỉnh Phú Thọ

Ngày 7/9, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã trao số tiền 1 tỷ đồng của NHNN Việt Nam hỗ trợ tỉnh Phú Thọ xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn ủng hộ của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống ngân hàng. Dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Khánh Chi trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho tỉnh Phú Thọ
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam Đào Minh Tú và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua triển khai đợt cao điểm 350 ngày đêm thực hiện thành công chương trình Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã phát động phong trào cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống ngân hàng ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương để cùng ngành Ngân hàng "Chung tay xóa 1.000 căn nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn cả nước.
Đây là nghĩa cử nhân văn, nối tiếp truyền thống tốt đẹp của ngành Ngân hàng trong đồng hành, chia sẻ cùng với tỉnh Phú Thọ trong công tác đảm bảo an sinh xã hội suốt thời gian qua.
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu tại hội nghị
Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp để Nhân dân ai cũng có nhà ở kiên cố, an toàn, ổn định cuộc sống.
Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh đến nay đạt gần 882 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 475 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa và đóng góp của hộ gia đình 407 tỷ đồng. Tính đến 25/8, tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xóa 10.800 căn nhà tạm, nhà dột nát (xây mới 7.478 nhà, sửa chữa 3.322 nhà), đạt 100% kế hoạch.
Tỉnh Phú Thọ mong muốn NHNN Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh trong công cuộc phát triển toàn diện kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới.
Đối với khoản hỗ trợ này, UBND Phú Thọ sẽ phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các đơn vị liên quan tiếp nhận, sử dụng đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả; lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Ngân hàng dành cho Nhân dân tỉnh Phú Thọ.
Ngọc Lam
