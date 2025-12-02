Trao 103 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10

Ngày 1/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi cơn bão số 10 tại 2 xã Cao Sơn và Tân Pheo.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà hỗ trợ người dân tại xã Cao Sơn

Tại chương trình, Đoàn đã trao 103 suất hỗ trợ tới 103 gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão, tổng trị giá 130 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trong đó, trao 100 suất quà cho 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 3 hộ có nhà bị sập hoàn toàn, mỗi hộ được hỗ trợ 10 triệu đồng.

Mỗi phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, góp phần giúp bà con phần nào vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà hỗ trợ người dân tại xã Tân Pheo

Tại các điểm trao quà, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi tình hình thiệt hại, động viên người dân cố gắng khắc phục hậu quả sau bão, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác ứng phó và hỗ trợ nhân dân.

Bão số 10 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại về tài sản tại tỉnh Phú Thọ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Những hoạt động hỗ trợ kịp thời không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn tạo thêm động lực tinh thần, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại do cơn bão số 10 tại tỉnh Phú Thọ với tổng giá trị 200 triệu đồng.

Mộc Lâm