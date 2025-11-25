Trao 70 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai

{title}
Ngày 25/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình trao quà cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai do cơn bão số 10 tại xã Xuân Đài, Thu Cúc và Lai Đồng.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà hỗ trợ người dân tại xã Lai Đồng, Thu Cúc
Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 70 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 10 gồm xã Xuân Đài 20 suất, xã Thu Cúc 20 suất và Lai Đồng 30 suất. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá 70 triệu đồng từ nguồn TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà hỗ trợ người dân tại xã Xuân Đài
Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã thăm hỏi đời sống sinh hoạt của người dân, động viên các hộ sớm ổn định sản xuất, khắc phục khó khăn, đồng thời mong muốn mỗi phần quà sẽ góp phần giảm bớt thiệt hại để các gia đình từng bước ổn định cuộc sống.
Linh Nguyễn
