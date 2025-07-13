Trao giải “Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh toàn quốc” năm 2025

Tối 12/7, tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ trao giải “Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh toàn quốc” năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc và các đại biểu tặng hoa chúc mừng chương trình.

Tới dự lễ trao giải về phía trung ương có các đồng chí: Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc và các đại biểu trao giải cho các Quán quân và 40 Trạng nguyên Tiếng Anh

Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan đơn vị của tỉnh cùng 200 thí sinh tham gia đến từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2018, đến nay đã trở thành sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo học sinh yêu thích môn tiếng Anh trên cả nước. Thông qua chương trình, các thí sinh không chỉ được cọ xát kỹ năng mà còn kết nối, giao lưu, cùng lan tỏa niềm đam mê học tập và tinh thần học hỏi không ngừng.

Ban tổ chức trao giải Trạng nguyên tự tin

Ban tổ chức trao giải Trạng nguyên sáng tạo

Năm 2025, Ban Tổ chức nhận được hơn 10.000 bài dự thi từ học sinh khắp các tỉnh, thành. Từ vòng Sơ khảo, 200 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào Vòng chung kết.

Trong suốt 3 ngày diễn ra vòng chung kết (từ ngày 10 - 12/7/2025) các thí sinh đã tham gia thi viết và thuyết trình. Đồng thời được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hấp dẫn như: Tham quan Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, biểu diễn văn nghệ theo nhóm nhà, các trò chơi mini-game, trình diễn thời trang, hoạt động team-building...

Ban Tổ chức trao Kỷ niệm chương tri ân nhà tài trợ, đơn vị đồng hành

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao giải Quán quân cho 4 thí sinh gồm: Trần Ngọc Anh Thư - lớp 9A3, Trường THCS Văn Yên, Hà Nội; Lại Châu Linh Đan - lớp 8A2, Trường THCS Ngoại Ngữ, Hà Nội; Đỗ Hoài An - lớp 6E, Trường THCS Thạch Thất, Hà Nội và Lê Khánh Chi – lớp 7A, Trường THCS Văn Lang, Phú Thọ.

Ban tổ chức cũng trao 40 giải Trạng nguyên tiếng Anh, 20 giải Trạng nguyên sáng tạo; 19 giải Trạng nguyên phong cách, 20 giải Trạng nguyên tự tin, 91 giải Trạng nguyên tích cực cho các thí sinh.

Hiền Mai