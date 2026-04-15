Trao giải Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026

Ngày 15/4, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự Hội thi có các đồng chí Tỉnh uỷ viên: Bùi Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; Phạm Thị Thu Hương - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhất cho báo cáo viên Nguyễn Thị Hồng Diễm, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tham gia hội thi có 13 báo cáo viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc. Các báo cáo viên phải trải qua 2 phần thi gồm: Thi thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung tập trung vào những điểm mới, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong phần thi thuyết trình, các báo cáo viên đã thể hiện khả năng trình bày mạch lạc, lập luận chặt chẽ, gắn lý luận với thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Phần thi trả lời câu hỏi cho thấy sự hiểu biết sâu sắc, nắm chắc nội dung nghị quyết cũng như kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt của các thí sinh.

Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho báo cáo viên Nguyễn Thị Hồng Diễm - Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích.

Mạnh Quân