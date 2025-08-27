Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu

Ngày 27/8, Đảng ủy xã Mường Vang tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên tiêu biểu có nhiều đóng góp trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ xã Mường Vang có 11 đồng chí đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 55, 60 năm tuổi Đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng và ghi nhận công lao, sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ đảng viên. Đây là những đồng chí đảng viên có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của địa phương trong suốt những năm qua.

Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đồng chí đảng viên, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ xã, đã có những đảng viên ưu tú, có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp chung của Đảng. Là dịp giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên với toàn Đảng bộ, là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo cống hiến cho địa phương, cho đất nước.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Vang Bùi Văn Lịnh trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên có nhiều đóng góp trong sự phát triển của địa phương.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Bùi Văn Hắc - đảng viên Chi bộ xóm Chiềng Vang 1 bày tỏ niềm xúc động và lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và Đảng bộ xã Mường Vang đã luôn quan tâm, động viên. Đồng chí khẳng định dù tuổi cao nhưng sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, nêu gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Đinh Thắng