Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025 – 2026

Ngày 3/11, tại Trường Tiểu học Supe, xã Lâm Thao, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban ATGT tỉnh và Công ty Cổ phần xe máy Hòa Bình Minh - HEAD Bình Minh 1 tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025-2026.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025 – 2026

Các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Supe.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025 – 2026

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025 – 2026

Các đại biểu tham quan hoạt động tô mũ bảo hiểm .

Tại chương trình, Công ty Honda Việt Nam đã trao tặng 189 chiếc mũ bảo hiểm cho toàn bộ các em học sinh lớp 1 của nhà trường. Bên cạnh đó, đơn vị còn hướng dẫn kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn như: hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách, ngồi sau an toàn; tô màu mũ bảo hiểm dành cho học sinh; hướng dẫn phụ huynh kỹ năng lái xe an toàn trên sân thực hành ( kỹ năng giữ thăng bằng trên đường zic zắc).

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025 – 2026

Học sinh được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách

Thông qua chương trình giúp các phụ huynh, các em học sinh và người dân nhận thức rõ ý nghĩa của việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông nhằm bảo vệ an toàn cho các em nhỏ, phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% trẻ em đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện.

Hạnh Thúy


Hạnh Thúy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ban ATGT tỉnh Công ty Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tỉnh Phú Thọ Bình minh Chương trình Lâm Thao trường Tiểu học Đội mũ bảo hiểm Xe máy
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ươm mầm “ý thức xanh”

Ươm mầm “ý thức xanh”
2025-11-04 08:56:00

baophutho.vn Trồng thêm một chậu cây, nhặt thêm một mẩu rác hay khéo léo tái chế chai nhựa thành chậu hoa nhỏ... Những việc làm nhỏ bé ấy không chỉ góp phần...

Điểm sáng giáo dục xã Tam Nông

Điểm sáng giáo dục xã Tam Nông
2025-11-03 07:29:00

baophutho.vn Với bề dày truyền thống hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học Hương Nộn, xã Tam Nông không chỉ là nơi ươm mầm tri thức cho bao thế...

Tự hào 60 năm sự nghiệp “trồng người”

Tự hào 60 năm sự nghiệp “trồng người”
2025-11-01 07:12:00

baophutho.vn Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã trở thành điểm sáng giáo dục đáng tự hào của quê hương Đất Tổ....

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long