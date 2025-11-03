Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025 – 2026

Ngày 3/11, tại Trường Tiểu học Supe, xã Lâm Thao, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ban ATGT tỉnh và Công ty Cổ phần xe máy Hòa Bình Minh - HEAD Bình Minh 1 tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2025-2026.

Các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Supe.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1.

Các đại biểu tham quan hoạt động tô mũ bảo hiểm .

Tại chương trình, Công ty Honda Việt Nam đã trao tặng 189 chiếc mũ bảo hiểm cho toàn bộ các em học sinh lớp 1 của nhà trường. Bên cạnh đó, đơn vị còn hướng dẫn kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn như: hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách, ngồi sau an toàn; tô màu mũ bảo hiểm dành cho học sinh; hướng dẫn phụ huynh kỹ năng lái xe an toàn trên sân thực hành ( kỹ năng giữ thăng bằng trên đường zic zắc).

Học sinh được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách

Thông qua chương trình giúp các phụ huynh, các em học sinh và người dân nhận thức rõ ý nghĩa của việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông nhằm bảo vệ an toàn cho các em nhỏ, phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% trẻ em đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện.

Hạnh Thúy