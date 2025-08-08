Trao thưởng Giải đặc biệt Xổ số kiến thiết miền Bắc trên 3 tỷ đồng

Ngày 8/8, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Vĩnh Phúc đã tổ chức trao thưởng giải đặc biệt XSKT miền Bắc mở thưởng ngày 2/8/2025. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Tuấn Hải - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công ty; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Phúc; Giám đốc, Phó Giám đốc; thành viên Tổ giúp việc Hội đồng giám sát xổ số và 2 khách hàng phường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Phúc trao thưởng cho ông Đặng Văn Thịnh, phường Vĩnh Phúc

Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Phúc là doanh nghiệp Nhà nước 100% vốn điều lệ do UBND tỉnh làm Chủ sở hữu. Ngành nghề kinh doanh chính là phát hành các loại hình xố số kiến thiết theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của một bộ phận người dân có thu nhập chính đáng, góp phần hạn chế tệ nạn cờ bạc, số đề bất hợp pháp, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, gắn với tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước để thực hiện các mục tiêu phúc lợi công cộng và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Phú trao thưởng cho ông Nguyễn Công Viên, phường Vĩnh Yên

XSKT miền Bắc mở thưởng ngày 2/8/2025, ông Nguyễn Công Viên, phường Vĩnh Yên đã trúng thưởng 5 vé có số dự thưởng 78285; ký hiệu: Từ 1LY đến 15LY gồm 1 vé giải đặc biệt và 5 vé giải phụ giải đặc biệt, với số tiền 600 triệu đồng; ông Đặng Văn Thịnh, phường Vĩnh Phúc trúng thưởng 10 vé có số dự thưởng 78285; ký hiệu: Từ 1LY đến 15LY gồm 5 vé giải đặc biệt và 5 vé giải phụ giải đặc biệt, với số tiền 2 tỷ 625 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng là 3 tỷ 225 triệu đồng. Sau khi kiểm tra vé số và thông tin khách hàng, công ty xổ số đã hướng dẫn hai khách hàng nộp thuế thu nhập cá nhân đầy đủ theo quy định.

Ông Đặng Văn Thịnh trao tặng cho Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Phúc số tiền 30 triệu đồng

Tại buổi trao thưởng, ông Nguyễn Công Viên và ông Đặng Văn Thịnh cho biết việc mua xổ số là hoạt động ý nghĩa, góp phần tạo quỹ an sinh xã hội, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời ông Viên đã trao tặng Quỹ từ thiện Hội nạn nhân chất độc Da cam/ Dioxin tỉnh số tiền 20 triệu đồng; ông Thịnh đã trao tặng cho Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Phúc số tiền 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Công Viên ủng hộ Quỹ từ thiện Hội Nạn nhân chất độc Da cam/ Dioxin tỉnh số tiền 20 triệu đồng do Hội CTĐ tỉnh tiếp nhận

Sau khi nhận đủ tiền thưởng, 2 khách hàng may mắn trúng thưởng đã gửi lời cảm ơn Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện thuận lợi lĩnh thưởng và mong muốn mọi người tích cực tham gia mua xổ số kiến thiết “Ích nước - Lợi nhà” trong thời gian tới góp phần để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, phục vụ đời sống Nhân dân và xây dựng quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV XSKT Vĩnh Phúc cũng đã chúc mừng 2 khách hàng may mắn trúng thưởng, cảm ơn tấm lòng của khách hàng đồng thời mong muốn trong thời gian tới có thêm nhiều khách hàng tham gia mua vé xổ số kiến thiết do công ty phát hành; kiên quyết không tham gia đánh bạc, cá cược trên mạng, không ghi đề, làm chủ đề trái quy định của pháp luật.

Dương Chung