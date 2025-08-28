Trao yêu thương cho bệnh nhân nghèo

Đều đặn hàng tháng, chị Nguyễn Thị Bình, thôn 4 Thái Bình, xã Thái Sơn, Tuyên Quang lại chuyển vào tài khoản Quỹ công tác xã hội của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương 2 triệu đồng để ủng hộ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây. Chị Bình là một trong số hàng trăm tổ chức, cá nhân đang đồng hành cùng bệnh nhân nghèo nơi đây nhiều năm qua...

Nhiều cơ quan, đơn vị đã thường xuyên đồng hành với bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện từ tấm lòng hảo tâm.

Cùng với các tổ chức, cá nhân hảo tâm khác, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban giám đốc Bệnh viện và từ tấm lòng hảo tâm của mình, nhiều năm qua, liên tục chị Bình và các bạn trong nhóm đã chung tay cùng bệnh viện trong các chương trình ý nghĩa như tặng quà cho bệnh nhân nghèo dịp trung thu, trao quà cho bệnh nhân ung thư, bệnh nhân chạy thận nhân tạo... Sự chia sẻ bền bỉ và nhân ái của chị Bình chính là nguồn động viên to lớn đối với người bệnh và lan tỏa tinh thần nhân văn tới cộng đồng.

“Đây là tình cảm, tấm lòng của chúng tôi với những bệnh nhân nghèo đang phải điều trị tại bệnh viện. Của ít lòng nhiều, từ cái tâm mình nên tôi cũng như nhiều tấm lòng hảo tâm khác chỉ muốn góp thêm một chút kinh phí nhỏ hỗ trợ họ vượt qua bạo bệnh và có thêm niềm tin vào lòng nhân ái trong xã hội...” - Chị Bình chia sẻ.

Cắt tóc cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện được nhóm cắt tóc thiện nguyện do anh Nguyễn Đức Hoàng làm chủ nhiệm duy trì nhiều năm qua.

Từng làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đoan Hùng (cũ), ông Nguyễn Thanh Hồng đã có nhiều năm đồng hành với Bệnh viện đa khoa Hùng Vương trong các hoạt động vì bệnh nhân nghèo. Nhiều bác sỹ, bệnh nhân vẫn nhớ, từ sự kêu gọi của ông, một tuần bệnh nhân nơi đây có 3 bữa cháo miễn phí, bệnh viện cũng được ông và các nhà hảo tâm nhiều lần trao tặng tủ quần áo, quần áo cũ, bánh kẹo, kinh phí... Đặc biệt, đầu năm 2025, Hội CTĐ huyện đã trích quỹ, trao ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ nhân đạo “Vì ngày mai tươi sáng” của Bệnh viện để có thêm kinh phí hỗ trợ điều trị cho bênh nhân còn khó khăn.

Từ sự kêu gọi của Ban giám đốc bệnh viện và với tấm lòng từ bi, nhiều chùa và nhà sư cũng tham gia tích cực với hoạt động chung tay vì bệnh nhân nghèo.

“Sau ngày 1/7 năm nay, khi đã về nghỉ chế độ, tôi lại tham gia cùng nhóm thiện nguyện Sông Lô với mong muốn tiếp tục đồng hành cùng bệnh nhân chạy thận nhân tạo và bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện. Mình còn tâm, còn sức thì còn tham gia để đồng hành với bệnh nhân nghèo và bệnh viện anh ạ” - Ông Hồng thông tin thêm, và cho biết: Nhóm thiện nguyện Sông Lô mới thành lập, có chưa đến chục thành viên nhưng ai cũng đều ham thích làm thiện nguyện và coi việc giúp đỡ bệnh nhân nghèo không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa cử với cộng đồng, nên hễ bệnh viện kêu gọi là anh em trong nhóm lại hăng hái chung tay ngay mà không nề hà.

Các cán bộ, y bác sỹ của bệnh viện cũng thường xuyên có các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân nghèo đang điều trị.

“Cùng với sự giúp đỡ của bệnh viện, thì các cá nhân, tập thể hảo tâm bằng tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm trong những năm qua đã đồng hành rất hiệu quả với công tác xã hội của Bệnh viện. Đây không chỉ là những giúp đỡ cụ thể bằng tinh thần, vật chất mà lớn hơn đã truyền đi một thông điệp nhân văn tới cộng đồng, về sự sẻ chia và lòng nhân ái.

Đó cũng là những thông điệp quý chúng tôi muốn gửi gắm đến không chỉ cho cá nhân bệnh nhân mà còn gửi đến toàn thể xã hội về tình yêu thương và tấm lòng với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cộng đồng...”- Ông Trần Liên Việt - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ tâm sự về các hoạt động, công tác xã hội vì người bệnh của đơn vị với sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc.

Quốc Hội