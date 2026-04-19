Trên 200 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao xã Chí Tiên lần thứ I

Với chủ đề “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” và tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, ngày 19/4, lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Chí Tiên lần thứ I năm 2026 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của Nhân dân trên địa bàn.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội.

Phần lễ được tổ chức trang trọng với màn diễu hành biểu dương lực lượng của các đoàn vận động viên, nghi thức thắp sáng đài lửa truyền thống, lan tỏa tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, tiến bộ.

Quang cảnh Đại hội.

Tham gia Đại hội có hơn 200 vận động viên đến từ 11 khối, ban, ngành và 17 khu dân cư. Các môn thi đấu trong khuôn khổ đại hội diễn ra từ ngày 10 - 19/4, với nhiều môn như: bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ vua, điền kinh, kéo co, pickleball, nhảy xa, bóng bàn, bóng đá.

Các vận động viên thi đấu môn pickleball tại Đại hội.

Kết thúc Đại hội, Ban Tổ chức đã trao 36 bộ huy chương cho các vận động viên đoạt giải ở các nội dung thi đấu.

Thông qua Đại hội góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Duy Thành