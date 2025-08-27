Trên 400 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 3.700ha lúa, ngô rau màu bị ảnh hưởng do bão số 5

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, trên địa bàn tỉnh từ ngày 24-27/8 có mưa to đến rất to, gây ra thiệt hại tại một số địa phương.

Theo báo cáo nhanh của các xã, phường và các đơn vị, tính đến 15 giờ ngày 27/8, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số thiệt hại. Thiên tai khiến 1 người tại xã Sơn Lương bị thương; có trên 400 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất nhà cửa. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, các xã, phường đã sơ tán trên 530 hộ dân (khoảng hơn 2.000 nhân khẩu) đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn và đã có 31 hộ đã trở về nơi ở cũ khi nước rút.

Xã Minh Đài huy động phương tiện, máy móc xử lý đường giao thông bị sạt lở.

(Ảnh Trang thông tin xã Minh Đài)

Mưa lớn cũng khiến trên 3.700ha lúa, ngô, rau màu bị ngập úng, gẫy đổ; hơn 680ha thủy sản bị thiệt hại; 9.850 con gia cầm chết do ngập chuồng trại. Về giao thông, toàn tỉnh có 104 điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông và nhiều điểm ngập úng ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Đối với các công trình thủy lợi, có 8 bai, bai tạm bị vỡ, cuốn trôi; vỡ, vùi lấp 64m kênh mương; 5 hồ bị thấm; 4 hồ bị lún sụt ảnh hưởng đến tường tràn. Có 8 trường học bị tốc mái, đổ tường, vỡ kính và ngập nước; 19 cột điện các loại bị đổ. Ngoài ra, thiên tai cũng gây ra một số thiệt hại khác đối với nhà văn hóa, trụ sở UBND xã...

Để ứng phó với thiên tai, tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương, đơn vị ứng phó khắc phục các thiệt hại bão số 5.

Các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại, di dời, sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn, tổ chức kiểm tra đánh giá thiệt hại; phân công các lực lượng ứng trực 24/24 giờ. Đồng thời tiếp tục theo dõi, cập nhập liên tục tình hình mưa bão, để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Nguyễn Huế