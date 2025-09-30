Trên 98% thủ tục hành chính được giải quyết thủ tục đúng và trước hạn

{title}
Sau 3 tháng đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh cơ bản ổn định, thông suốt, đã tích hợp, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phần mềm hộ tịch điện tử; phần mềm liên thông 2 nhóm dịch vụ công; lý lịch tư pháp; bưu điện. Các chức năng của phần mềm cơ bản phù hợp, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến và cán bộ công chức thao tác xử lý.
Tổ công nghệ số xã Lạc Sơn hỗ trợ người dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên điện thoại di động để nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu và theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tiếp cận và vận hành hệ thống thành thạo, tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến cho 100% cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức cấp sở và 148 xã, phường; yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo vận hành, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của Tổ Công nghệ số cộng đồng và phản ứng nhanh; rà soát, bổ sung nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền; đào tạo, hướng dẫn trực tiếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vận hành.
Cán bộ, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công xã Thanh Thủy vận hành hệ thống thành thạo, đáp ứng tốt yêu cầu dịch vụ công trực tuyến.
Tính đến trung tuần tháng 9, tại cấp xã đã tiếp nhận gần 254.000 hồ sơ TTHC, 92,06% tổng số hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Kết quả đã giải quyết gần 239.000 hồ sơ, trong đó 235.699 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 98,6%.
Bùi Minh
