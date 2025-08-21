Trên công trường thi công cầu Hòa Sơn

Điểm nhấn đặc biệt của tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đó chính là công trình cầu Hòa Sơn bắc qua lòng hồ sông Đà. Cầu Hòa Sơn dài khoảng 1,2km, quy mô 4 làn xe, là cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Việt Nam (550m), trụ tháp dây văng cầu cao nhất Việt Nam (187m). Cầu Hòa Sơn được thiết kế hiện đại, đẹp mặt, đảm bảo về mỹ quan, phù hợp với văn hóa các dân tộc trên địa bàn Cầu Hòa Sơn được xây dựng vượt hồ Hòa Bình, vị trí nằm trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình. Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa", việc thi công cầu Hòa Sơn đang được nhà thầu tích cực triển khai.

Cầu Hòa Sơn được thi công ở vị trí lòng hồ sông Đà hẹp nhất, nối 2 bên bờ là xã Tiền Phong và xã Tân Mai

Sáng 29.9.2024, tại xóm Xèo, xã Cao Sơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khởi công Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Km19+000 - Km53+000 đoạn qua tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ). Dự án có điểm đầu Km 19+00 tại xã Đà Bắc, điểm cuối tại Km 53+00, khớp nối với dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu đoạn tuyến tại tỉnh Sơn La. Gần một năm sau ngày khởi công, việc thi công tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang được tích cực triển khai, đặc biệt là tại khu vực thi công cầu Hòa Sơn.

Việc thi công thực hiện trên địa hình đồi núi cheo leo, hiểm trở

Ông Ngô Xuân Dũng, Công ty TNHH TM&XD Trung Chính - đơn vị thi công cầu Hòa Sơn cho biết: Sau khi địa phương hoàn thành được cơ bản công tác giải phóng mặt bằng, tháng 4/2025 chúng tôi bắt đầu vận chuyển máy móc, thiết bị lên công trình. Do đường bộ từ xã Đà Bắc lên đến đây dài hơn 50km quanh co, đèo dốc, mặt đường nhỏ hẹp, đã xuống cấp nghiêm trọng nên chúng tôi phải vận chuyển máy móc, trang thiết bị bằng đường thủy từ bến cảng Thung Nai lên đến vị trí thi công. Nhiều thiết bị, máy móc quá khổ phải tiến hành tháo rời, cắt nhỏ sau đó mang lên đây mới hàn, lắp ráp lại. Tháng 6/2025 chúng tôi bắt đầu chính thức thi công.

Máy móc, trang thiết bị đã được tập kết đầy đủ đảm bảo cho việc thi công

Trên công trường thi công cầu Hòa Sơn hiện đang có 150 công nhân, 50 kĩ sư chia 3 ca, 4 kíp với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ.

Trạm biến áp được hoàn thành đưa vào sử dụng, cung cấp điện ổn định cho dự án

Kĩ sư Từ Đức Hiệu - phụ trách an toàn dự án cầu Hòa Sơn cho biết: Dự án cầu Hòa Sơn được thi công trên địa hình sông nước, núi non hiểm trở do đó cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo kĩ thuật, chất lượng thì chúng tôi đặc biệt coi trọng, thực hiện nghiêm túc công tác an toàn lao động. Vì thi công trên sông nên 100% công nhân, kĩ sư phải mặc áo phao và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn lao động khác. Hiện nay, đơn vị thi công đang tiến hành khoan cọc nhồi trụ B8, B9. Đây là hai trụ tháp quan trọng nhất của cầu Hòa Sơn. Những ngày qua, mực nước lòng hồ Hòa Bình tại vị trí thi công tụt xuống thấp khiến đơn vị phải tiến hành điều chỉnh phương án thi công để đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Một số hộ gia đình trên địa bàn xã Tân Mai chưa đồng thuận với công tác giải phóng mặt bằng gây khó khăn cho việc thi công cầu Hòa Sơn

Bên cạnh những thuận lợi, quyết tâm cao của đơn vị thi công thì hiện nay việc thi công cầu Hòa Sơn đang gặp phải khó khăn đó là công tác giải phóng mặt bằng mới hoàn thành trên địa bàn xã Tiền Phong, còn trên địa bàn xã Tân Mai vẫn còn một số hộ gia đình chưa đồng thuận. “Nút thắt” này nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công của cầu Hòa Sơn nói riêng, toàn tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu nói chung.

Dương Liễu